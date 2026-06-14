Muse live in Zürich

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Emily Armstrong feiert in Trachtenkleidung das „Deutsche Vita“
Musik
Berq verliert Wette und singt Wal-Meme-Song live vor Fans
Linkin Park in München: Emily Armstrong rockt im FC-Bayern-Trikot
Verkehrschaos bei Linkin Park in München: Alle Infos zur Anreise
Angine de Poitrine: Fake-Version der Band in Russland unterwegs
18.11.26
24.11.26
25.11.26
08.12.26
Muse kündigen zehntes Album „The Wow! Signal“ an
Muse kündigen ihr zehntes Studioalbum „The Wow! Signal“ an – inklusive erster Single „Be with you" mit Kirchenorgel, Elektronik und Rock-Gitarren.
Muse canceln kurzfristig: Warum die Band vier Konzerte absagen musste
Erfahrt hier mehr zu den „unvorhergesehenen Umständen“.
Muse: Darum verschieben sie ihr Konzert in Istanbul
Muse wollen nicht mit umstrittenem türkischem Veranstalter DBL Entertainment zusammenarbeiten.
Muse: Matthew Bellamy hält weiter Weltrekord im Gitarre-Zerstören
Bei einer Tour machte Bellamy 140 Gitarren kaputt. Das Guiness-Buch der Rekorde veredelte den Zerstörungswahn.
Muse erklären Grund für Setlist-Änderung beim Malaysia-Konzert
Der Grund für Setliständerung von Muse sei wohl der Auftritt von The 1975 in Malaysia gewesen, der einen kleinen Skandal auslöste.
16.06.26
18.06.26
20.06.26
21.06.26
24.06.26
25.06.26
29.06.26
30.06.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.