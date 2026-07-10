Stefanie Heinzmann live in Stuttgart

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BTS-Ansturm in München: Alles Wichtige über die Anreise zur Arena
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Kanye West spaltet Albanien: Millionen-Zuschuss für Konzert im Juli
Taylor-Swift-Hochzeit: Fans kaufen echten Müll als Souvenir
ZDF gibt Stellungnahme zu Ikkimels MoMa-Auftritt ab
„Wonderwall“ im WM-Finale? Liam Gallagher gibt Hoffnung
Leider keine Konzerte gefunden
Sing meinen Song 2021: Das passiert im Finale von Staffel 8
Die achte Staffel der VOX-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ geht am 08. Juni 2021 mit einer Nacht der Duette zu Ende. Dass es nächstes Jahr weitergeht, steht bereits fest.
Nura bricht „Sing meinen Song“ ab
Nachdem die Ersatz-Moderatorin Stefanie Heinzmann bemerkte, dass es der Rapperin nicht gut ging, sprach sie ein Machtwort.
„Sing meinen Song“: Diese Musiker*innen sind 2021 beim Tauschkonzert dabei
Wegen der Corona-bedingten Reisebeschränkungen sollen die Dreharbeiten zur neuen „Sing meinen Song“-Staffel voraussichtlich erstmals in Deutschland stattfinden. Wer diesmal auf der Tauschkonzert-Bühne stehen wird, erfahrt Ihr hier.
11.07.26
12.07.26
24.07.26
01.08.26
02.08.26
05.08.26
08.08.26
MUSIKEXPRESS im Juli 2026 – Titelthema: Iggy Pop
Godfather of Punk, die Sache mit den Stooges, das Wälzen auf Scherben. Eine Annäherung zwischen Deep Dive und überfälliger Festschrift.