Kraftklub überrascht heute mit spontanem Gratis-Konzert in Köln

Für Fans von Kraftklub gibt es heute gleich mehrere gute Nachrichten: Die Chemnitzer Indie-Rocker spielen am heutigen Mittwoch (5. Juni 2025) ein spontanes und kostenloses Konzert in Köln – und das an einem ganz besonderen Ort.

Kurzfristig kündigte die Band heute auf ihren Social-Media-Kanälen an, dass sie am Abend ein exklusives Live-Konzert geben werden. Los geht’s um 19:00 Uhr in der Vitalisstraße 170, 50827 Köln – vielen bekannt als Standort des Studios Ehrenfeld, in dem das ZDF Magazin Royale mit Jan Böhmermann aufgezeichnet wird. Wer es nicht rechtzeitig zum Auftritt schafft, kann hoffen, zumindest Ausschnitte davon in der kommenden Ausgabe der ZDF-Sendung am Freitagabend ab 23:00 Uhr zu sehen.

Spontanauftritt in Köln-Ehrenfeld & morgen neue Single

Neben der Live-Überraschung haben Kraftklub auch musikalische Neuigkeiten parat: Am Freitag (6. Juni 2025) erscheint die neue Single „Schief in jedem Chor“.

Und damit nicht genug, ist ihre große „Sterben in Karl-Marx-Stadt“-Tour 2026 angekündigt, die sie quer durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg führt. Neben den regulären Hallenkonzerten im Frühjahr 2026 stehen auch zahlreiche Open-Air-Termine im Sommer auf dem Plan. Einige Zusatzshows sind bereits bestätigt.

Hier alle Tour-Termine im Überblick:

März 2026

03.03. – Schwerin, S & K Halle

04.03. – Münster, Halle Münsterland

06.03. – München, Olympiahalle

07.03. – Graz (CH), Stadthalle

08.03. – Wien (AT), Wiener Stadthalle

11.03. – Berlin, Max-Schmeling-Halle

13.03. – Luxemburg (LU), Rockhal

14.03. – Düsseldorf, PSD Bank Dome

15.03. – Erfurt, Messe

17.03. – Stuttgart, Schleyer-Halle

19.03. – Nürnberg, PSD Bank Nürnberg Arena

20.03. – Freiburg, Sick-Arena

21.03. – Zürich (CH), Hallenstadion

23.03. – Braunschweig, Volkswagen Halle

24.03. – Kiel, Wunderino Arena

26.03. – Frankfurt, Festhalle

27.03. – Frankfurt, Festhalle (Zusatzshow)

28.03. – Bremen, ÖVB-Arena

Sommer 2026 (Open Air)