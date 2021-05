Vorbestellen: MUSIKEXPRESS mit exklusiver Vinyl-7-Inch-Single von Kraftwerk

Mit der Juni-Ausgabe veröffentlichen wir ein besonderes Sammlerstück – eine exklusive Vinyl-7“-Single von KRAFTWERK.

Auf der A-Seite ist der Klassiker „Heimcomputer“ in einer von Ralf Hütter neu abgemischten, bisher unveröffentlichten Version zu hören – anlässlich des 40. Jubiläums von Kraftwerks Meisterwerk „Computerwelt“, einem der bahnbrechenden Alben der elektronischen Musik. Das Sammlerstück kommt auf gelb-transparentem Vinyl in einem exklusiv gestalteten Cover.

Die Kraftwerk 7“-Single ist exklusiv nur mit MUSIKEXPRESS 06/2021 erhältlich.

Track:



A Seite: Heimcomputer (Ralf-Hütter-Edit)

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS Ausgabe 06/2021 + exklusive KRAFTWERK 7“-Vinyl-Single.

Anmerkung: Hefte werden ab dem 12.05.2021 zusammen mit der Rechnung verschickt.

Lieferung ins EU-Ausland: zzgl. 2,90 € / Nicht-EU-Länder zzgl. 3,90 €

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an shop@musikexpress.de

Dies ist eine Vorbestellung. Der Versand des Heftes und der Single ist erst ab dem 12. Mai 2021 möglich!

Zusatzinformation – Achtung!

Wir akzeptieren lediglich Zahlung auf Rechnung, Bankeinzug und PayPal.

Eine Kreditkarten-Zahlung kann im Nachgang nach Erhalt der Rechnung per E-Mail mit dem Kunden-Service angestoßen werden.

Sollten während des Bestellprozesses Probleme auftreten, oder Sie benötigen Hilfe, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren Kunden-Service: as-media@dpv.de

Es wird sich um Ihr Anliegen schnellstmöglich gekümmert und Kontakt mit Ihnen aufgenommen!

With the June issue we’re releasing a special collector’s item – an exclusive KRAFTWERK 7-inch-vinyl. The vinyl contains a previously unreleased edit of „Heimcomputer“, edited by Ralf Hütter. The collector’s item comes on transparent yellow vinyl and with an exclusively designed cover.

The KRAFTWERK 7-inch-single is exclusively available with German MUSIKEXPRESS 06/2021.

Track:

A Side: Heimcomputer (Ralf-Hütter-edit)

Delivery contents: German MUSIKEXPRESS issue 06/2021 + exclusive KRAFTWERK 7-inch-single.

Please note: Issues will be shipped together with the invoice starting from May 12, 2021.

Delivery to other EU countries: +2.90 € / Non-EU countries +3.90 €

For further questions please contact shop@musikexpress.de

This is a pre-order. Shipping of magazine and single can only be sent from May 12, 2021!

SPECIAL NOTE – ATTENTION!

We do accept the following payment methods: PayPal as well as payments via invoice (email) after shipment of the issue with the vinyl. Credit-Card payments are only possible after the invoice has been received, by forwarding the credit card number and expiration date to our customer service.