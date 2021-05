MUSIKEXPRESS Talk: 40 Jahre „Computerwelt“ von Kraftwerk

Der Juni-Ausgabe des MUSIKEXPRESS liegt exklusiv eine 7-Inch-Vinyl-Single des Songs „Heimcomputer“ bei, in einem neuen Edit von Kraftwerk-Chef Ralf Hütter, der auch exklusiv das Single-Cover gestaltet hat. In unserer Titelgeschichte beleuchtet Albert Koch den Einfluss des Kraftwerk-Albums „Computerwelt“, das in diesem Jahr 40. Jubiläum feiert.

Und ME-Autor Albert Koch haben wir auch zu Gast in unserem Talk, genau wie den ME-Autoren Christopher Hunold. Gemeinsam leiten sie den Podcast Track 17, und den Podcast hört ihr über alle gängigen Podcast-Portale, wie iTunes, Spotify oder Deezer. In Track 17 diskutieren sie über Avantgarde-Musik, die wichtig wird, und solche, die es lohnt wiederzuentdecken. Christopher und Albert sind also ideale Kandidaten für ein Gespräch über die Band, die heute noch so frisch klingt wie vor Jahrzehnten.

Im MUSIKEXPRESS Talk sprechen wir mit beiden über den Einfluss von Kraftwerk damals und heute – und über die Bedeutung ihres Meisterwerks „Computerwelt“.

40 Jahre „Computerwelt“: