Lana Del Rey wehrt sich gegen Reichen-Lüge – wurde früher „White Trash“ geschimpft

Lana Del Rey stellt klar: „Es gibt berühmte Leute, die reich aufwuchsen – ich gehöre nicht dazu“.

Lana Del Rey wurde mehrfach in der Vergangenheit nachgesagt, sie komme aus einem wohlhabenden Elternhaus und wäre reich aufgewachsen. Nun äußerte sich die Singer-Songwriterin zu den Behauptungen und veröffentlichte ein fünf-minütiges Statement-Video auf ihrer Instagram-Seite. Dieses löschte sie zwar schnell wieder, jetzt ist es allerdings auf der Plattform X (ehemals Twitter) wieder aufgetaucht.

In dem Video erklärt die Sängerin, dass sie ganz und gar nicht so groß geworden sei, wie viele Menschen es jetzt behaupteten. Sie berichtet in dem Clip davon, wie sie in einer ländlichen Region in Amerika (Lake Placid) aufwuchs und in der Schule von anderen Kindern wegen der schlechten finanziellen Verhältnisse ihrer Familie oft genug ausgeschlossen wurde. Auch wenn sie später auf eine Privatschule wechselte, so ging das nur mit weiterer finanzieller Stütze, auf die sie aber in dem Video nicht im Detail eingeht.

Statement-Video von Lana Del Rey:

Lana Del Rey erzählt außerdem, dass sie in der Schule von ihren Mitschüler:innen „White Trash von Lake Placid“ genannt wurde, da sie nicht wohlhabend war und ihr Wohnort für seine ärmlichen Verhältnisse bekannt war. Außerdem hätten ihre Eltern regelmäßig über Geld gestritten – ihr Vater sei erst spät zu einem besseren Gehalt gekommen, nachdem er seinen Job wechseln konnte.

Neben den Ausführungen zu ihrer Kindheit geht die Musikerin in dem Clip auch auf die Anfänge ihrer Karriere ein – ein Zeitpunkt, zu dem sie eigenen Angaben zufolge erstmalig zu Geld kam. Bis dahin habe sie in einer Wohnwagen-Siedlung gewohnt. Und selbst als sie 2012 bei „Saturday Night Live“ auftrat, habe sie noch in einem Hostel gelebt.

„Wir hatten absolut kein Geld. Das ist eine kleine Geschichte, die mir die Medien gerne zuschrieben. Ich bin in einem kleinen Haus, in einer Bergstadt, aufgewachsen und wir hatten genauso viel zu kämpfen, wie alle anderen in der Stadt. […] Es gibt keine andere Wahrheit als diese. Es gibt berühmte Leute, die reich aufgewachsen sind – ich gehöre nicht dazu“, stellt Lana Del Rey abschließend klar.