In dem Swift-Song ist sie als Feature-Gast zu hören und Del Rey feiert es sehr in einem Interview.

Lana Del Rey ist eine der Feature-Gäste auf Taylor Swifts Album MIDNIGHTS. Fans waren jedoch enttäuscht von der ersten Version von „Snow On The Beach“, da Del Reys Stimme ihrer Meinung nach auf dem 2022 erschienenen Track nicht richtig deutlich zu hören gewesen sei. Nachdem der Track aber noch mal neu mit dem Zusatz „more Lana Del Rey“ herauskam, waren die Zuhörenden glücklicher und Lana Del Rey feiert die neue Variante nun auch umso mehr in einem neuen Interview.

Mehr Lana Del Rey

Ein gutes halbes Jahr später wurde mit der Deluxe Edition von MIDNIGHTS eine neue Version des Tracks veröffentlicht. In „Snow On The Beach (feat. more Lana Del Rey)“ singt Lana die zweite Strophe. Generell ist ihre Stimme viel präsenter als in der ersten Version. Die Fans scheinen befriedigt zu sein. „Ich frage mich, warum sie diese Version nicht von Anfang an veröffentlicht haben… Sie klingt wirklich besser als das Original“, schreibt ein Fan auf YouTube.

„Was nicht kaputt ist, sollte man nicht reparieren“

Im Video-Interview mit „Harper’s Bazaar“ erzählt Lana Del Rey jetzt, sie sei auch in der ersten Version des Songs „überall“ zu hören. So erklärt sie: „Ich passe mich ihrer Stimme perfekt an, sodass man gar nicht merkt, dass ich bei der ersten Version überall mit drin war.“ Sie erzählt auch, dass Taylor Swift mehr von ihrer Stimme im Original hören wollte. „Sie wollte, dass ich das ganze Ding singe“, sagt Lana im Gespräch. Sie selbst hätte sich jedoch eher als Produzentin gesehen, da der Song schon perfekt gewesen sei. „Was nicht kaputt ist, sollte man nicht reparieren.“

Lana Del Reys aktuelles Album erschien im März diesen Jahres DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER THE OCEAN BLVD. Die Sängerin wurde außerdem als eine der Headliner des Primavera Sound Festivals in Barcelona 2024 angekündigt.

Taylor Swift ist momentan in Brasilien unterwegs, wo sie die letzten Konzerte des Jahres spielt. Die Tour wird die Sängerin nächstes Jahr wieder aufnehmen und mit dem dritten Tourabschnitt im Februar in Japan starten.