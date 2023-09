Lana Del Rey fühlte sich früher nicht selbstbewusst genug für TV-Shows

Für ihren „SNL“-Auftritt 2012 wurde sie auch von Juliette Lewis kritisiert – das hinterließ Spuren.

In der Vergangenheit sah man Lana Del Rey nur zweimal live im Fernsehen performen. In einem aktuellen Interview erklärt die „Summertime Sadness“-Sängerin nun, was sie von weiteren TV-Auftritten abgehalten hat.

„Man weiß in seinem Herzen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und es war noch nie der richtige Zeitpunkt [für das Fernsehen]. Vielleicht würde ich es jetzt, selbst wenn ich mich nicht selbstbewusst fühlen würde, trotzdem tun. Aber es gab einen Grund, sich nicht sicher zu fühlen“, meint Del Rey im Gespräch mit „The Hollywood Reporter“.

Die Künstlerin spielt mit dieser Aussage auf ihren Auftritt in der US-amerikanischen Sendung „Saturday Night Live“ im Jahr 2012 an. Für die Performance – der damaligen Newcomerin – hagelte es viel Kritik. So schrieb beispielsweise die Schauspielerin und Sängerin Juliette Lewis auf X (ehemals Twitter): „Wow, dieser ‚Sängerin‘ zuzusehen, ist, als schaue man Zwölfjährigen zu, wie sie in ihrem Zimmer so tun, als würden sie singen und performen.“ Erst neun Jahre später hat sich Lana Del Rey wieder getraut im Fernsehen aufzutreten. In der „Jimmy Fallon Tonight Show“ spielte sie ihren Song „Let Me Love You Like A Woman“.

Als Lana Del Rey im aktuellen „The Hollywood Reporter“-Interview nach dem spezifischen Grund ihres Fernbleibens gefragt wird, antwortet die Musikerin: „Ich wusste nicht, ob es gut ankommen würde.“ Mittlerweile wäre sie aber offener dafür, denn: „es gibt jetzt eine Menge Verrückte da draußen, also geht es uns gut. Wir sind in guter Gesellschaft.“ Die Art-Pop-Künstlerin meint, dass sie zu einer Zeit angefangen habe, „als die Dinge noch sehr einseitig waren“. Ihr zufolge gäbe es nun viel mehr Raum für verschiedenste Arten des Storytelling. Man könne außerdem ganz andere Dinge sagen und sich somit freier, individueller entfalten.

Derzeit befindet sich Lana Del Rey auf ihrer Tournee durch die USA, um ihr neuestes Studioalbum DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD zu promoten.