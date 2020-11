Seit Tagen hält das fesselnde Kopf-an-Kopf-Rennen von Joe Biden und Donald Trump bei der diesjährigen US-Wahl an. Und weil noch immer keine endgültigen Ergebnisse in Sicht sind, läuft der Wahl-Krimi weiter und zieht nahezu die ungeteilte Aufmerksamkeit auf sich. Als Musiker*in ist es der wohl unpassendste Moment, um neue Projekte anzukündigen – doch Lana Del Rey schien das nicht wirklich zu interessieren.

Während des Abendessens ging die 35-Jährige live auf Instagram und sprach erst über die Wahlergebnisse in den US-Bundesstaaten Texas und Florida und erklärte daraufhin, warum ihre neue LP „Chemtrails Over the Country Club“ erst deutlich später erscheint als geplant. Schuld ist natürlich wieder Corona. Weil die Plattenfabrik erst im März wieder öffnen kann, musste die Vinyl-Prozesse um 16 Wochen nach hinten verschoben werden. Doch die wirkliche Nachricht kam erst dann: Für die entstandene Wartezeit hat sich Lana Del Rey etwas einfallen lassen. Demnach will sie „eine digitale Aufzeichnung amerikanischer Klassiker zu Weihnachten“ veröffentlichen. Viele Details verriet die Musikerin nicht, sagte aber: „Ich habe einige Patsy-Cline-Songs, die ich schon lange covern wollte, ein paar wirklich coole Americana-Songs.“

Lana Del Rey veröffentlichte auf Instagram zudem eine beeindruckende A-Capella-Version der Ballade „You´ll Never Walk Alone“ aus dem Musical „Carousel“ von 1945. In der Beschreibung des Videos gab sie bekannt, dass sie das Lied für eine neue Dokumentation über den britischen Fußballverein FC Liverpool aufgenommen hat.