Erstes ESC-Halbfinale: Finnland zeigt sich ohne Hose

Die finnischen ESC-Kandidaten Windows95man ziehen beim ersten Halbfinale untenrum blank – oder lassen es die Zuschauer:innen zumindest glauben.

Am Dienstagabend (7. Mai) fand in der schwedischen Großstadt Malmö das erste Halbfinale des 68. Eurovision Song Contests (Kurz: ESC) statt. Insgesamt 15 Länder traten unter dem diesjährigen Motto „United By Music“ gegeneinander an. Am Ende kamen davon zehn Länder ins Finale, das am Samstag (11. Mai) an den Start gehen wird. Einer der Finalisten ist das finnische Duo Windows95man, die bei ihrem Auftritt einige Hüllen fallen ließen – oder besser gesagt einige Hüllen augenscheinlich erst gar nicht anhatten.

Windows95man nehmen ihren Song wörtlich

Beim ersten ESC-Halbfinale performten Windows95man ihren Song „No Rules!“. Dafür schlüpfte die eine Hälfte des Duos, Teemu Keisteri, zunächst aus einem riesigen Ei aus Jeans, bevor er scheinbar unten ohne zu singen begann.

Ob sich der DJ und Sänger tatsächlich untenrum komplett nackt auf die Bühne gestellt hat, ließ er anfänglich nicht erkennen. Keisteri positionierte sich hinter einem Kameramann und aufgrund der Bühnenlichter und einem Klemmbrett war sein hautfarbener Slip eine ganze Weile gar nicht auszumachen.

Abschließend kam dann aber eine Jeans-Shorts von der Decke geflogen, die sich der 38-Jährige zum Ende des Songs überstülpte. Der Auftritt schien ein voller Erfolg zu sein, denn die Zuschauer:innen wählten Keisteri und seine musikalische Begleitung Henri Piispanen ins Finale.

Neben Finnland wählten die Zuschauer:innen auch Serbien, Portugal, Slowenien, Ukraine, Litauen, Zypern, Kroatien, Irland und Luxemburg ins ESC-Finale. Deutschland darf als einer der fünf Geldgeber-Länder automatisch beim Finale am Samstag (11. Mai) antreten. Das besagt eine neue Regeländerung, die somit auch für Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien gilt. Auch Gastgeber Schweden ist automatisch im Finale.