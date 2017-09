Liam Gallagher findet, dass DJs wie Calvin Harris so langweilig wie Buchhalter sind

Ja, fast haben wir uns ein wenig Sorgen um Liam Gallagher gemacht – es wurde merkwürdig ruhig und pöbel-frei um ihn herum in den vergangenen Wochen. Ist der jüngere Gallagher-Bruder etwa alterszahm geworden? Hört er sein eigenes Album rauf und runter anstatt Interviews dazu zu geben? Wir können Entwarnung geben, denn: Gegenüber dem britischen Online-Magazin huck ließ er fallen, dass DJ Calvin Harris für ihn die langweiligste Person auf Erden ist. Und damit nicht genug.

Auf die Feststellung des Interviewers hin, dass DJs zurzeit die Popmusik dominieren würden, also quasi die neuen Rockstars seien, konnte Liam Gallagher nicht inne halten: „Das sind doch nichts weiter als die neuen Buchhalter“. Also: Langweiliger geht’s wohl nimmer. Diese Art von Musik sei darüber hinaus einfallslos und genauso wie Harris – langweilig. An Oasis käme sowieso keiner ran.

Wir sind sehr beruhigt, dass Liam das Pöbeln nicht verlernt hat. Gleichzeitig schlug er in dem Interview aber auch ernstere Töne an, die man so vom ehemaligen Beady-Eye-Frontmann selten gehört hat. Er habe kurz darüber nachgedacht, nach dem Ende von Beady Eye komplett mit der Musik aufzuhören. Auch darüber, wie schwer ihn die Scheidung von seiner Ehefrau Nicole Appleton traf, spricht er offen.

Wenn es aber um seinen Bruder Noel geht, wird Liam aber wieder ganz der Alte. Noel sei ein „Tory-Boy“ (Anm. die Konservativen im UK nennt man Tories). Miese Beleidigungen für jemanden aus der Arbeiterstadt Manchester. Zudem ließ er sich die Gelegenheit nicht nehmen, noch einmal zu betonen, das er auf keinen, betone: keinen Fall daran Schuld sei, dass Oasis nicht mehr existierten.

Liam Gallaghers Soloalbum AS YOU WERE soll am 6. Oktober erscheinen.