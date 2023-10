Liam Gallagher über Album mit John Squire: „beste Platte seit REVOLVER“

Er meint, seine Arbeit mit dem The-Stone-Roses-Gitarristen würde ein größeres Album als das der Beatles hervorbringen.

Auf X (ehemals Twitter) hat Liam Gallagher Einblicke in seine geplante Zusammenarbeit mit dem The-Stone-Roses-Gitarristen John Squire gegeben und dabei bereits ziemlich viel versprochen. Ihr gemeinsames Projekt wurde bereits im Juni 2022 angeteasert, als Gallagher mit Squire den Oasis-Hit „Champagne Supernova“ live performte und daraufhin twitterte: „Supergroup incoming LG JS“.

Zwei Monate nach ihrem gemeinsamen Auftritt bestätigte Liam Gallagher gegenüber Matt Wilkinson bei Apple Music 1, dass die beiden definitiv zusammenarbeiten werden, es aber noch etwas Zeit benötigen würde, bis daraus etwas Handfesten entstünde „Wir müssen erst noch ein paar Dinge erledigen, und er muss noch ein paar Dinge klären und so.“

Jetzt gibt es ein weiteres Statement von Gallagher zu dem Thema. Am 23. Oktober kommentierte der ehemalige Oasis-Sänger unter den X-Beitrag eines Fans, der fragte, ob das Album der beiden denn 2024 kommen würde: „Es ist die beste Platte seit REVOLVER“.

Ein weiterer User kommentierte daraufhin: „Großes Statement!“, woraufhin Gallagher erklärte: „Was auf dich zukommt, ist größer, ich bin bescheiden“.

Liam Gallagher bezieht sich in seiner Aussage auf das Album REVOLVER von den Beatles aus dem Jahr 1966, das bei der Veröffentlichung auf dem ersten Platz der US-, britischen, schwedischen, kanadischen, deutschen und australischen Charts landete. Auf der Platte befinden sich Songs wie „Eleanor Rigby“ und „Yellow Submarine“.

„Definitely Maybe“-Tour

Um das 30. Jubiläum des Oasis-Albums DEFINITELY MAYBE zu feiern, hatte Gallagher bereits angekündigt, dass er in der Großbritannien und Irland auf Tour gehen wird. Vor Kurzen hatte er zusätzliche Daten nachträglich zur Tour hinzugefügt.

Begleitet wird er dabei von dem ehemaligen Oasis-Gitarristen Bonehead. Noel Gallagher hatte ebenfalls ein Angebot erhalten, die Tour gemeinsam mit seinem Bruder zu bestreiten, lehnte aber ab.