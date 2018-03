Liam Gallagher und Richard Ashcroft gehen gemeinsam auf Tour

Der Ex-Oasis-Sänger verlor bei einem Vorfall in München 2002 zwei seiner Schneidezähne.

In einem neuen Interview mit der britischen Tageszeitung „The Guardian“ behauptet Liam Gallagher, deutsche Polizisten hätten ihm zwei seiner Schneidezähne mit einer Zange gezogen. Der Sänger spielt damit auf einen seiner unrühmlichen Ausraster an, der 2002 in München zu einer Verhaftung führte. Gallagher selbst behauptet, die Band sei damals Opfer eines „grundlosen Angriffs durch eine Gruppe Jugendlicher“ geworden und dass er durch die Polizei bewusstlos geschlagen wurde. Der Ex-Oasis-Sänger erinnert sich im Gespräch mit dem Guardian wie folgt: „Wenn ich dir ins Gesicht schlagen würde, würdest du denken, du hast eine dicke Lippe riskiert, richtig? Nur hatte ich keine dicke…