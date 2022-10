The Libertines sprechen in eigenem Podcast über 20 Jahre UP THE BRACKET

Um das 20-jährige Bestehen ihres Debütalbums UP THE BRACKET zu feiern, kündigen The Libertines den Podcast „Up The Bracket: 20 Years of The Libertines“ an.

Sieben Episoden voller neuer Band-Einblicke

Der Podcast wird aus sieben Episoden bestehen, in denen die Bandmitglieder Carl Barât, Pete Doherty, John Hassall und Gary Powell in Form von Interviews über ihre Bandgeschichte sprechen werden. Außerdem werden auch James Endeacott, der A&R Manager der Band, sowie Anthony Thornton, ihr Biograph, vor dem Mikrofon stehen oder sitzen.

Bereits im März hat die Formation das Album in Form einer 20th-Anniversary-Live-Show im Wembley Stadion London gefeiert:

Die Dokumentation zum Podcast

Zusätzlich zum Podcast wird es auch eine Dokumentation geben. Sowohl der Podcast, als auch die Dokumentation werden exklusiv auf der Plattform Global Player veröffentlicht. Gehostet wird die Podcastshow von Sunta Templeton.

Templeton über den Podcast: „20 Jahre draußen – wir springen jetzt gemeinsam mit Peter, Carl, John und Gary über Bord und reisen zurück dahin, wo alles begann. Die Geschichte der Libertines ist faszinierend, chaotisch und ziemlich fesselnd, es ist ein Muss für alle Fans.“

60 Seiten Libertines in der Super Deluxe Box

Zeitgleich soll am 21. Oktober zudem eine Super Deluxe Edition von UP THE BRACKET auf den Markt kommen. Die Sammlung beinhaltet 65 unveröffentlichte Aufnahmen mit Originaldemos, Radiosessions und Liveaufnahmen. Zusätzlich werden, nach Angaben der Band, bisher ungesehene Fotos und ein 60-seitiges Buch über The Libertines enthalten sein.

Aktuell arbeitet die Band an ihrem vierten Album. Nach Angaben von Doherty sollen die ersten Demos dazu im Sommer 2023 abgeschlossen werden.

Tourdaten The Libertines Deutschland 2022: