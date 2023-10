The Libertines teasern neue Musik an (Video)

Am 13. Oktober soll von The Libertines eine große Ankündigung folgen. Erfahrt hier mehr.

The Libertines haben für Freitag (13. Oktober) eine große Ankündigung geteasert. Über X (ehemals Twitter) teilten sie am Montag (9. Oktober) einen Clip mit Archiv-Footage — hinterlegt mit einem Ausschnitt eines unveröffentlichten Songs. Auch neuere Bilder aus dem englischen Hotel The Albion Rooms sind dabei. Dort hat die Band ein Aufnahmestudio.

Ein neues Werk kündigte die Indie-Gruppe schon 2019 an. Im September bestätigte Drummer Gary Powell im Interview, dass neue Musik nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. „Wir haben gerade unser neues Album aufgenommen“, so Powell. „Ich glaube, wir machen eines alle zehn Jahre oder so. Ja. Erwartet also, dass das nächste Album aus dem Grab kommt“, sagte er spaßend. Dann fügte er hinzu: „Das Album kommt im Januar [2024] heraus.“

Es wird die erste Platte der Libertines sein, seit sie 2015 ANTHEMS FOR DOOMED YOUTH herausbrachten. In der Musik soll sich viel verändert haben, wie Frontmann Carl Barât 2019 mitteilte. „Klanglich wollen wir etwas machen, was wir bisher noch nicht gemacht haben“, sagte Barât gegenüber „NME“. „Ich denke, wir wollen etwas mit einer anderen Energie machen als bisher. Aber wir sind noch nicht in diesem Stadium.“

Seht hier den Teaser-Clip: