Lil Uzi Vert: PINK TAPE soll am 30. Juni erscheinen

Vorab gibt es schon mal einen Trailer zum Release zu sehen, in dem ein pinker Diamant eine große Rolle spielt.

Lil Uzi Verts neues Album PINK TAPE soll am Freitag (30. Juni) endlich erscheinen. Der nichtbinäre Rapper hat den Release in einer Pressemitteilung angekündigt. Außerdem hat Uzi, bürgerlich Symere Woods, einen Trailer zur Platte auf YouTube hochgeladen.

Seht hier den Trailer zu PINK TAPE:

Die Entstehungsgeschichte von PINK TAPE

Der Titel PINK TAPE steht schon seit Juni 2021 fest und spielt mit großer Wahrscheinlichkeit auf den pinken Diamanten an, den sich Woods im Februar 2021 in die Stirn implantieren ließ. Lil Uzi Verts dritte LP hat tatsächlich lange auf sich warten lassen. Bereits im Dezember 2020 hatte Woods das Album in einem Instagram-Live angeteasert. In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 musstedas PINK TAPE mehrmals verschoben werden. Am 2. Dezember 2021 ließ Lil Uzi Vert in einem Livestream verlauten, dass das Projekt noch am selben Tag droppen würde, was augenscheinlich nicht der Fall war. Mit „Just Wanna Rock“ erschien dann im Oktober 2022 die Lead-Single der Platte. Im Rahmen dieses Releases verriet DJ Drama, dass circa 680 Uzi-Songs für die Tracklist von PINK TAPE in Frage kämen. Aktuellen Informationen zufolge haben es schließlich 27 davon auf die endgültige Version geschafft. Am Freitag soll PINK TAPE also endgültig erscheinen.

Der Trailer, bei dem Gibson Hazard Regie führte, beginnt mit einer Anime-Szene, in der ein riesiger Samurai dem animierten Artist den berüchtigten pinken Diamanten aus der Stirn reißt. Uzi wird daraufhin in eine futuristische Stadt geschleudert, von wo aus alles von vorn beginnen muss. Nun sehen wir Symere Woods – ganz real – auf der Jagd nach dem verlorenen Klunker. Musikalisch untermalt wird der Clip von Uzi-typischen Trap-Beats und Punk-Instrumentals.

Lil Uzi Verts aktueller Release ist die EP RED & WHITE von Juli 2022. Das jüngste Studio-Album, ETERNAL ATAKE, ist 2020 erschienen. Am 7. Juli tritt Lil Uzi Vert in München auf dem ersten Rolling Loud Festival in Deutschland auf. Es wird das einzige Deutschland-Konzert in diesem Jahr sein.