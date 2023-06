XXXTentacion: Nachlass veröffentlicht „I’m Not Human“ am fünften Todestag

Der Rapper Lil Uzi Vert ist als Feature-Gast auf der Ballade vertreten. Hört hier rein.

Um dem fünften Todestag von XXXTentacion zu Gedenken, hat sein Nachlass am Sonntag (18. Juni) den Song „I’m Not Human“, der in Zusammenarbeit mit Lil Uzi Vert entstanden ist, veröffentlicht. Der Track wurde bereits im Januar am Geburtstag des verstorbenen Rappers angeteasert und im Internet geleakt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„I’m Not Human“ ist eine Ballade – akustische Gitarren begleiten die Stimmen der beiden Rapper, die auf dem Song eher singen als rappen. John Cunningham, der lange Zeit für XXXTentacion produzierte, veröffentlichte ein Statement zum Release. „An dem Tag, als er zum ersten Mal „I’m Not Human“ sang, während ich den Gitarren-Part spielte, mussten wir beide lächeln, weil wir wussten, wie besonders das war“, heißt es dort. „Wir haben uns dann die Aufnahme seiner Stimme angehört und uns darüber unterhalten, den Song fertigzustellen, aber, als wir versuchten, aufzunehmen, war das Gefühl nicht mehr das Gleiche. Er hat immer die originale Aufnahme bevorzugt, weswegen wir sie auch für die offizielle Version des Songs benutzt haben.“

In XXXTentacions Namen wurden bereits zwei posthume Alben veröffentlicht. 2018 erschien SKINS, 2019 BAD VIBES FOREVER. Sein altes Kollektiv, Members Only, brachte einige unveröffentlichte Verse von „X“ auf ihrem Album MEMBERS ONLY, VOL. 4, heraus.