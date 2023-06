Little Simz bringt K.I.-Video zu „Gorilla“ heraus – hier sehen

Der Track stammt vom Album NO THANK YOU, das seit Freitag auf CD und Vinyl erhältlich ist.

Little Simz hat ein Musikvideo zu ihrem Track „Gorilla“ veröffentlicht. Der Clip ist etwas ganz Besonderes: Er ist mithilfe von Microsoft Cloud and Künstlicher Intelligenz entstanden. Dadurch ist es interaktiv und für jede:n Zuschauer:in einzigartig – er verändert sich bei jedem Ansehen und in Echtzeit, je nachdem bei welchen Stellen Benutzer:innen Interesse zeigen.

Euer eigenes „Gorilla“-Erlebnis könnt ihr auf der Website von Little Simz starten. Alternativ gibt es ein klassisches Video auf YouTube zu sehen.

Mit „Gorilla“ beweist Little Simz ihr Können

Auf „Gorilla“ stellt Little Simz ihre außergewöhnlichen lyrischen Fähigkeiten unter Beweis. Durch unglaublich lange und intelligente Reimketten legte sie bereits Ende Dezember das internationale Rap-Game in Schutt und Asche. „I was just on the ends droppin‘ gems with my friends / I got a 3310 and a pack of blems / Then got the Golf, all-black, circle back again / Rappin‘ when nothin‘ progressive was happenin’“, rappt sie in der ersten Strophe. Die hohe Reimdichte setzt sich durch den kompletten Track durch.

Das Instrumental hält sich während der Strophe zurück, nur ein entspannter Drum-Groove und ein jazziger Bass begleiten die 29-Jährige. Ein Blechbläser-Ensemble unterbricht die lässige Rap-Atmosphäre hin und wieder, um der Mischung ein wenig Soul hinzuzufügen.

„Gorilla“ ist der zweite Song des Albums NO THANK YOU, welches „Simbi“ im Dezember 2022 ohne Ankündigung veröffentlichte. Seit Freitag (16. Juni) ist es auf CD und Vinyl erhältlich. ME-Autorin Julia Lorenz gab der Platte die volle Punktzahl. „Der Versuch, dem Durchbruch [SOMETIMES I MIGHT BE INTROVERT (2021)] ein ebenso großartiges, aber lässigeres Rap-Werk folgen zu lassen, gelingt auf ganzer Linie“, schrieb sie in ihrer Review.