Bei Pearl Jams Auftritt in Chile am 13. März 2018 von einem Live-Comeback zu sprechen, ist einerseits die Wahrheit – schließlich spielten sie dort ihr erstes Konzert nach rund zwei Jahren Pause. Andererseits aber waren Pearl Jam nie ganz von den Bühnen verschwunden: Seit über 25 Jahren nun zählen sie nicht nur zu den beständigsten, sondern auch konditionsstärksten Rockbands der Welt. Die Show in Chile markiert den Auftakt zur Welttournee 2018, die sie im Sommer auch nach Deutschland führen wird. Vielleicht schon mit einem neuen Album.

Während ihres Konzerts in Santiago präsentierten Pearl Jam ihre neue Single „Can't Deny Me" erstmals live. Sänger Eddie Vedder widmete den Song auf spanisch den „incredible students in Florida, and the United States, who survived a terrible tragedy." „We will all be protesting tomorrow throughout the United States", sagte er im Hinblick auf die landesweit angekündigten Demos an Schulen gegen Waffengewalt.

Ein anderer besonderer Moment trug sich zu, als Pearl Jam erstmals öffentlich und als Band ihres langjährigen Freundes und Wegbegleiters Chris Cornell gedachten. Ihren Song „Come Back" kündigte Eddie Vedder mit den Worten „This is for Chris" an. Cornell (Soundgarden, Audioslave) gründete 1990 mit Vedder die Band Temple Of The Dog in Seattle – in Erinnerung an ihren damals an einer Überdosis gestorbenem Freund Andrew Wood (Mother Love Bone). Chris Cornell starb am 17. Mai 2017 im Alter von 52 Jahren. Er litt unter Depressionen und erhängte sich nach einem Soundgarden-Konzert in Detroit.

Pearl Jams aktuelles und zehntes Studioalbum LIGHTNING BOLT erschien 2013.

Pearl Jam live in Chile am 13. März 2018 – die Setlist:

Release

Of the Girl

Low Light

Animal

Mind Your Manners

Hail Hail

Love Boat Captain

Corduroy

Dissident

Even Flow

Present Tense

Given to Fly

Garden

The Fixer

Eruption (Van Halen cover)

Lightning Bolt

Can’t Deny Me (Live debut)

Porch

Zugabe

Around the Bend

Footsteps

Come Back (Dedicated to Chris Cornell)

Crazy Mary (Victoria Williams cover)

Do the Evolution

Better Man

Black

Comfortably Numb (Pink Floyd cover)

Alive

Zugabe 2