Gegen Trump, für den Fanclub: Pearl Jam veröffentlichen überraschend neue Single „Can’t Deny Me“

Am Wochenende haben Pearl Jam überraschend, da ohne jede Vorankündigung, einen neuen Song veröffentlicht: „Can’t Deny Me“ ist ihre erste neue alleinstehende Musik seit fünf Jahren und bisher ausschließlich für Mitglieder des Pearl-Jam-Fanclubs „Ten Club“ in voller Länge zu hören. Der Rest der Welt darf immerhin 25 Sekunden des neuen Stücks hören:

In dem treibenden Rocksong geht es recht offensichtlich um beziehungsweise gegen US-Präsident Donald Trump: „You may be rich but you can’t deny me/ Got nothing but the will to survive” und „The country you are representing/ Condition critical”singt Eddie Vedder unter anderem.

Pearl Jams aktuelles und insgesamt 10. Album LIGHTNING BOLT erschien 2013. Dieses Jahr geht die Rockband aus Seattle wieder auf Welttournee und macht unter anderem Halt in der Berliner Waldbühne. Im Winter veröffentlichten sie bereits einen neuen Song namens „Obey The Law Of The Heart“ (als Teil eines Soundtracks), ein neues Album ist bisher nicht angekündigt. Zuletzt trat Eddie Vedder bei der Verleihung der Oscars 2018 auf.