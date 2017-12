Pearl Jam kündigen Europa-Tour 2018 an – darunter ein Konzert in Deutschland

Pearl Jam haben eine große Europatournee 2018 angekündigt. Insgesamt 14 Konzerte wird die Band im Juni und Juli spielen, darunter eines in Deutschland: Am 5. Juli werden Pearl Jam in der Berliner Waldbühne auftreten.

Pearl Jams Europa-Tour 2018 beginnt am 12. Juni in Amsterdam und führt die Grungerocklegenden um Sänger Eddie Vedder unter anderem für zwei Konzerte nach London, auf das niederländische Pinkpop-Festival und zum belgischen Rock-Werchter-Festival und endet am 14. Juli beim NOS Alive Festival in Lissabon. Hier findet Ihr eine Übersicht aller Live-Termine.

Der Vorverkauf beginnt am 8. Dezember 2017 um 12 Uhr, Tickets für Berlin kosten mittlerweile mindestens 85 Euro plus Vorverkaufsgebühren. Für Fanclubmitglieder hat ein Presale bereits begonnen.

Seht hier den Trailer zur Pearl-Jam-Tour:

Pearl Jams aktuelles Album LIGHTNING BOLT ist 2013 erschienen. Im November dieses Jahres veröffentlichten sie ihren neuen Konzertfilm „Let’s Play Two“ auf DVD, hier unsere Rezension dazu. Zuletzt brachten sie einen neuen Song namens „Obey The Law Of The Heart“ heraus.