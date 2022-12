Live-Video: Mike Patton kämpft bei Festivalauftritt gegen eine Drohne

Mike Patton versuchte am Sonntag (11. Dezember) während des Auftritts seiner Band Mr. Bungle beim Knotfest in Chile eine Drohne vom Himmel zu holen. Vermutlich wurde das Objekt von einem Fan aus dem Publikum gesteuert.

Die Drohnen-Attacke auf dem Knotfest

Wie man im Video unten sehen kann, waren die Musiker gerade dabei, Slayers „Hell Awaits“ zu covern, als die Drohne direkt in das Blickfeld des Sängers flog. Daraufhin zeigte er dem Gerät den Mittelfinger und forderte dessen unbekannten Steuermann mit einer Geste auf, auf, es näher zu ihm fliegen zu lassen. Als die Drohne näher kam, versuchte er (erfolglos), sie mit seinem Mikrofon aus der Luft zu schleudern. Daraufhin machte Patton eine weitere provokante Handbewegung, ging dann jedoch in das nächste Cover von Seals and Crofts‘ „Summer Breeze“ über.

Die Drohnen-Problematik verärgert nicht nur Mike Patton

Vergangenen Monat wandte sich Axl Rose über Social Media mit einem ähnlichen Thema an die Fans. Während eines Konzerts in Australien hatte der Guns-N‘-Roses-Sänger die Zunahme von Flugobjekten beobachtet. „Die Leute [im Publikum] waren sauer“, erklärte er. „Egal, wie viel Spaß man hat, man versucht trotzdem, sich zu konzentrieren, seinen Job zu machen und den Fans die besten Shows zu bieten, die man kann. (…) Wir verstehen, dass es ‚Spaß‘ machen kann, sein Drohnen-Bootleg-Video zu bekommen, aber wir würden es begrüßen, wenn alle, die vorhaben, ein*e Drohnen-Pirat*in zu sein, Rücksicht auf die Fans und die Band nehmen und mit ihrem Spielzeug woanders spielen.“

Wenigstens bei diesem Thema scheinen Rose und Patton sich einig zu sein – das war nicht immer so. Patton hatte bereits vor Jahren zugegeben, auf Roses Telepromoter uriniert und das große Geschäft in seinen O-Saft gemacht zu haben, weil er angeblich unzufrieden damit war, wie Guns N‘ Roses seine Band Faith No More behandelt haben, als die beiden Gruppen Anfang der 90er-Jahre gemeinsam auf Tournee waren.

Patton ist nicht nur Frontmann von Faith No More und Mr. Bungle, sondern auch von Death Cross. Alle drei Acts haben für 2023 noch keine Tourankündigungen gemacht. Erst Ende 2021 hatte der 54-Jährige die Herbst-Shows mit Faith No More aufgrund seiner psychischen Erkrankung abgesagt.

Mr. Bungle haben 2020 ihr jüngstes Studio-Werk „The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo“ veröffentlicht, welches es hier zu hören gibt: