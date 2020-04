Quarantäne-Tipps: Mike Patton teilt seine Musik- und Filmempfehlungen

Das wird Dich auch interessieren





Für 2020 hatte Mike Patton zusammen mit Faith No More so einige Shows geplant. Zum Beispiel sollte die Band auf dem Roskilde Festival spielen, doch aufgrund der Corona-Pandemie wird daraus nichts. Was macht Mike Patton mit seiner neu gewonnenen Freizeit? Der Rolling Stone befragte den Sänger und erfuhr so, dass er „an mehreren Alben gleichzeitig arbeite“ und ihm an der Selbstisolation besonders gefalle, dass er momentan nicht bei seinem kreativen Prozess gestört werden würde.

Außerdem erzählter dem Magazin: „Aufgrund der Schwere dieser Situation fühlen sich die Dinge jedoch… anders an. Obwohl ich das Glück habe, dies hoffentlich zu überleben, habe ich ein ganzes Jahr lang Tourneen zwischen verschiedenen Bands abgesagt, und das belastet mich, die Bands, mit denen ich zusammenarbeite, und natürlich die Fans, die sich vielleicht, vielleicht auch nicht Tickets gekauft haben! Also… im Grunde ist es scheiße.“ Und weiter: „Aber persönlich unterscheidet sich dieser Lockdown-Lebensstil nicht wesentlich von meiner normalen Routine, da ich ziemlich hermetisch und privat bin. Aber manchmal schwingt es tiefer mit – wie wenn Ihr mit Familie oder Freunden in ein Restaurant gehen möchtet. Nein. Was machen wir? Wir passen uns an oder sterben.“

Neben all den negativen Quarantäne-Folgen wollte er auch für etwas Abwechslung sorgen. So empfahl er jede Menge Musik und epische Film-Klassiker für die Zeit daheim.

Mike Pattons Musik-Empfehlungen:

Für Patton darf es entspannende Musik, Psychodelic, Exotica, Experimental und auch mal Moderne Klassik sein. Hört Euch durch seine Playlist:

Les Baxter: SPACE ESCAPADE

Les Baxter: THE PASSIONS

Les Baxter: RITUAL OF THE SAVAGE

Ferrante & Teicher: DENIZENS OF THE DEEP

André Popp: DELIRIUM IN HI-FI

Dick Hyman: ELECTRIC ECLECTICS AND MOON GAS

Yma Sumac: VOICE OF THE XTABAY

Esquivel: LATIN-ESQUE

Bernard Parmegiani: POP’ECLECTIC

Jean-Claude Vannier: ELECTRO RAPIDE

Raymond Scott: MANHATTAN RESEARCH, INC.

Raymond Scott: SOOTHING SOUNDS FOR BABY

Various Artists: Voyager Golden Record

Mike Pattons Film-Empfehlungen:

„Bleibt hart“, gibt er den Leuten mit auf den Weg. Und: „Schaut Euch epische Filme an. Für mich funktioniert es in dieser Zeit nicht irgendwas weniger als drei Stunden zu sehen. Schaut Euch jedes Schwert-Sandalen-Epos oder Gangster-Epos an – alles, was diesen Treibsand der Zeit, in der wir uns befinden, aufnimmt.“

„Barabbas“

„Ben-Hur“

„Lawrence von Arabien“

„Der Pate“

„GoodFellas“

„Für ein paar Dollar mehr“

„Eine Braut für sieben Brüder“

„THX 1138“

„Verschollen im Weltraum“

„Die Frau in den Dünen“

„Pandemic“

„Contagion“

„Panic Room“

„The Shining“

„Der Mann, der zweimal lebte“