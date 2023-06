LIZ kündigt für Oktober ihr Album AMY WINEHOUZE an

Am 13. Oktober 2023 wird die Platte erscheinen. Die Single „Main Grau“ gibt es jetzt schon zu hören.

LIZ hat am Donnerstag (16. Juni) die Single „Main Grau“ veröffentlicht. Am Mittwoch (21. Juni) hat sie nun die Ankündigung ihres zweiten Albums AMY WINEHOUZE folgen lassen. Es soll am 13. Oktober 2023 erscheinen.

Der Vorbote „Main Grau“ zeigt die Frankfurter Rapperin nachdenklicher und reifer als auf früheren Tracks. Melancholisch arbeitet sie ihre Hass-Liebe zur Main-Metropole auf. Musikalisch wählt sie einen melodischen Ansatz, sie singt die meisten Zeilen des Tracks, unterbrochen von nur einem kurzen Rap-Part. Nur eine zurückgefahrene Piano-Melodie begleitet LIZ bei ihrer emotionalen Darbietung. Gegen Ende ergänzen HipHop-Drums und Bass das Instrumental.

Den Titel für die kommende Platte habe LIZ bewusst gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung. AMY WINEHOUZE sei als Verbeugung vor der britischen Sängerin zu verstehen, mit der die Rapperin einige Parallelen habe. Beide mussten sich als Frauen ihre Stellung in der männerdominierten Musik-Industrie erarbeiten. Auch die notorischen Versagensängste von Amy Winehouse würde LIZ teilen.

LIZ veröffentliche ihr Debüt-Album BLEIBE ECHT im Februar 2021. Neben einiger EPs, brachte sie 2022 ihre zweite Platte MONA LIZA heraus.