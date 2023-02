Lizzo singt Rammsteins „Du hast“

Popstar und Grammy-Gewinnerin Lizzo tourt gerade durch Europa. Am 20. Februar trat die US-Amerikanerin in der Hamburger Barclays Arena auf. Dort ließ sie es sich nicht nehmen, ein paar deutsche Wörter auszusprechen, die sie jüngst gelernt habe. Sie wisse nun etwa, dass „Oma“ der deutsche Begriff für das umgangssprachliche „granny“ ist. Und: Sie kennt Rammstein und intonierte bei ihrem Konzert ein paar Zeilen von „Du hast“.

Seht hier einen Mitschnitt der Szene:

Lizzos Hommage an die deutsche Sprache und ihre im Ausland berühmtesten (rockmusikalischen) Vertreter machten offenbar nicht nur dem Publikum Spaß, sondern auch ihr selbst: „Oh Hamburg, I’m having fun, bitch!“, sagte sie und lachte dabei.

Hier die Setlist von Lizzos Konzert in Hamburg:

Am Montag trat Lizzo in Köln auf, am Dienstag (28. Februar) folgt ein Konzert in Berlin. Am 3. März spielt sie in Zürich.

Lizzo hat im Juli 2022 ihr zweites Album SPECIAL veröffentlicht und zierte den Titel unserer Musikexpress-Ausgabe 07/2022. Für ihre Single „About Damn Time“ gewann sie einen Grammy 2023, während der deutsche Produzent Purple Disco Machine eine Grammy für seinen Remix dieses Songs erhielt. Zuletzt coverte sie bei einem Auftritt im britischen Fernsehen „Unholy“ von den Gramm-Gewinner*innen Sam Smith und Kim Petras.