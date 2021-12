Foto: Bobby_dieserbobby/Brownsshoota. All rights reserved.

Gemeinsam wollen sich Loredana und Bausa für die Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit und so für Kinder in Not einsetzen. Beide haben für die Aktion jeweils einen aktuellen Song für eine ganz besondere Jukebox zur Verfügung gestellt.

Mitten auf dem Potsdamer Platz in Berlin wurde dafür ein Video-Screen aufgebaut. Darauf sind Loredana und Bausa zu sehen, die den vorbeieilenden Passanten ein Angebot machen: Sie dürfen sich auf dem Touchscreen einen Song von Loredana und Bausa aussuchen, den die beiden dann spielen. Allerdings gibt es dann Kinder aus Kolumbien zu sehen, die im SOS-Kinderdorf in Cali aufwachsen.

Die Kinder interpretieren die Songs von Loredana („Nese Don“) und Bausa („Venus“) auf ihre ganz eigene Weise. Im Anschluss werben die Musikerin und der Musiker für Spenden für die SOS-Kinderdörfer weltweit.

„Letztendlich ist es mir total egal, welche Musik ihr hört. Aber mir ist es nicht egal, dass immer noch 220 Mio. Kinder ohne Eltern aufwachsen. Deswegen lasst uns gemeinsam was tun und gemeinsam spenden“, sagt Loredana. „Ich komme aus einer Familie mit sehr vielen Kindern. Ich habe 12 Nichten und Neffen und selbst eine Tochter. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es meiner Tochter und dem Rest meiner Familie gut geht. Aus diesem Grund ist es mir extrem wichtig, dass ich meinen Beitrag dazu leiste, dass es anderen Kindern ebenfalls gut geht und das, was ich habe, mit ihnen zu teilen.“

SOS-Kinderdörfer weltweit erhoffen sich vor allem durch die Reichweiten der Social-Media-Kanäle von Loredana und Bausa, dass ein Millionenpublikum angesprochen werden kann. Die Schweizerin Loredana, deren Eltern aus dem Kosovo stammen, wurde 2020 in Deutschland zur meistgestreamten Musikerin auf Spotify. Der Rapper Bausa produziert schon seit einigen Jahren zahlreiche Top-10-Hits.