Luke Combs: „Meine Zwangsgedanken können alles verzehren“

Luke Combs hat erzählt, wie Zwangsgedanken auf ihn einwirken und wie er mit ihnen umgeht. Er hofft, damit anderen Betroffenen zu zeigen, dass sie nicht allein sind.

Wie es ist, wenn seine Erkrankung ausbricht

Gegenüber „60 Minutes Australia“ hat der Sänger seine Zwangsgedanken beschrieben: „Im Wesentlichen sind es Gedanken, die man nicht haben will … und dann verursachen sie Stress. Und dann ist man gestresst. Und dann führt der Stress dazu, dass man mehr von diesen Gedanken hat. Und dann versteht man nicht, warum man sie hat. Und man versucht, sie loszuwerden. Aber der Versuch, sie loszuwerden, führt dazu, dass man noch mehr davon hat.“

Seine Zwangsgedanken können auf der Bühne ausbrechen, und „wenn sie zuschlagen, können sie alles verzehren.“

Außerdem gab er an, dass ein „wirklich schlimmer Ausbruch“ über Wochen für „45 Sekunden jeder Minute“ andauern kann. „Es hat mich so oft in meinem Leben zurückgehalten, wenn man versucht, etwas zu erreichen, und es einem wirklich gut geht. Und dann hat man einen Ausbruch und es ist wie… es ruiniert einfach dein ganzes Leben für sechs Monate.“

Wie er versucht, seine Zwangsgedanken zu bewältigen

Der „When It Rains It Pours“-Sänger arbeitet daran, sich von seinen Zwangsgedanken zu lösen: „Ich muss lernen, einfach zu sagen: ‚Es spielt keine Rolle, was die Gedanken sind‘. Ich muss einfach akzeptieren, dass sie passieren. […] Je weniger man sich Gedanken darüber macht, warum man sie hat, desto mehr verschwinden sie.“

Jene Gedanken reichen bei ihm von „aufdringlich gewalttätigen Gedanken“ bis hin zu Gedanken über Religion und sich selbst. Er gab an, dass, „es um Dinge [geht], auf die es keine Antwort gibt“.

Er hofft, dass er anderen, die Zwangsgedanken haben, helfen kann. Denn er möchte zeigen, dass es möglich ist, sein Leben weiterzuleben.

Nachdem Frauen zu Beginn der Psychoanalyse als das „einzig mögliche Forschungsobjekt“ gehandelt wurden, was sich darin widerspiegelt, dass der Ausdruck „crazy woman“ und eben nicht „crazy man“ existiert, gibt es heutzutage auch Männer, die mit psychischen Erkrankungen diagnostiziert werden. Luke Combs gehört zu denjenigen, die auch von ihrer psychischen Erkrankung erzählen.

In einer Gesellschaft, in der mentale Gesundheit zwar als ein hohes Gut, aber auch als etwas gehandelt wird, das bei jedem Menschen verletzt werden kann, gilt das Erzählen davon, wie man seine eigene psychische Erkrankung bewältigt, als ein Zeichen von Fortschritt.