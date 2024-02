Tracy Chapman: „Fast Car“ mit 241 Prozent Streaming-Zuwachs

Die Sängerin trendet seit ihrer historischen Grammy-Performance mit Luke Combs.

Tracy Chapmans „Fast Car“ verzeichnet seit ihrem Auftritt bei den Grammys einen massiven Anstieg der Zugriffe auf Streaming-Plattformen. In wenigen Tagen wurde der Song Billboard-Zahlen zufolge 241 Prozent mehr gestreamt als davor.

Mainstream-Renaissance von „Fast Car“

Der erstmals 1988 veröffentlichte Song wurde durch eine Coverversion von Luke Combs einer neuen Generation bekannt. Er erreichte nun eine höhere Chartposition als in den Achtzigern, in den Country-Charts schoss er sogar an die Spitze. Tracy Chapman wurde so zur ersten Schwarzen Frau mit Songwriting-Credits (ohne weitere Beteiligung) bei einem Nummer-1-Country-Hit. Nachdem Luke Combs mit seiner Version außerdem für einen Grammy nominiert war, traten die beiden bei der Verleihung am vergangenen Sonntag gemeinsam auf.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Unerwartetes Comeback von Tracy Chapman

Nicht nur stiegen durch den seltenen Auftritt Chapmans die Streams von „Fast Car“ von 278.000 auf 949.000-mal täglich, auch die Verkäufe schossen in die Höhe. Knapp 14.000-mal wurde das Lied in den vergangenen Tagen gekauft.

Im Vergleich zu zuvor zu vernachlässigenden Zahlen bedeutet das einen Zuwachs um 38.400 Prozent. Auch Luke Combs’ Fassung verzeichnete Anstiege. Die Streams stiegen um 37 Prozent auf 1,6 Millionen, die Verkäufe um 3.900 Prozent. Zusätzlich wurde Chapmans Grammy-Auftritt von 1989, bei dem sie ebenfalls „Fast Car“ spielte, von Fans der Sängerin herausgesucht und wieder vielfach geteilt.