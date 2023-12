LUVRE47 kündigt neues Album DANKE FÜR ALLES für den 2. Februar 2024 an

Dazu veröffentlicht LUVRE47 mit „G-Block“ die dritte Single von seinem kommenden Album.

Auf den Tag genau zwei Jahre nach seinem Debütalbum HERZ wird LUVRE47 am 2. Februar 2024 den Nachfolger DANKE FÜR ALLES herausbringen. Zum Sound der Platte gab der Rapper mit seiner Single „G-Block“ einen weiteren Vorgeschmack.

Deutschrap aus Berlin

Anfang 2023 lieferte LUVRE47 mit „Hinterm Block“ den Soundtrack zu dem Film „Sonne und Beton“, nun veröffentlicht er mit „G-Block“ die dritte Single-Auskopplung aus seiner kommenden LP DANKE FÜR ALLES. In 22 Bars und einer Hook rappt er über das Leben in seinem Heimatbezirk Gropiusstadt. Lyrisch geht es darauf ein, wie es ist, in Perspektivlosigkeit aufzuwachsen und auch mal Freunde zu verlieren. Er stellt Gropiusstadt als ein Umfeld dar, welches einen abhärtet und doch gleichzeitig auch oft Schmerz zufügt. Dabei gibt der gebürtige Berliner auch einen Einblick in seine Gefühlswelt: „In meinem Kopf ist Krieg, Risse tief im Herz /Viel zu viel Tage mies, doch niemals bricht mich mein Schmerz“, heißt es in dem Track.

Seht hier das Musikvideo zu „G-Block“:

Während „G-Block“ puren Straßenrap darstellt, zeigte LUVRE47 in den vorigen Single-Auskopplungen, dass er auch ruhigere, emotionalere Songs machen kann. In „Kein Strom“ und „Schuhcreme“ rappt er auf langsameren Beat über seine Lebenserfahrungen und über Armut und macht dies zu einem etwas poppigeren Sound, der von einer sanften Melodie umhüllt wird. Dementsprechend bleibt es spannend, ob man genauso viele musikalische Facetten auf DANKE FÜR ALLES hören wird.