Luvre47 veröffentlicht „5L Freesytle“

Der in der Berliner Gropiusstadt aufgewachsene Luvre47 hat sich für einen Song mit dem aufstrebenden Berliner Produzenten Al Majeed zusammengetan. Auf „5L Freestyle“ rappt Luvre47 ungewöhnlich laid-back über seinen Hustle und das Leben in der Plattenbausiedlung im Berliner Süden. Es wird deutlich, dass sich der Rapper zwar durchaus auch ein bürgerliches Leben mit beschaulichem Eigenheim vorstellen kann, sich aber auch zu der Gropiusstadt und ihren Bewohner*innen hingezogen fühlt: „Will ein Haus mit Grundstück, nicht im Loch wohn‘ / doch fühl mich wohl, wo die Nachbarn nicht die Cops holen.“

Sowohl Video auch als Sound erinnern an die Berliner New Wave, mit der Luvre47 bisher nicht unbedingt assoziiert wurde. Das dürfte vor allem auch an dem Produzenten des Songs Al Majeed liegen, der in der Vergangenheit bereits mit Pashanim, Kasimir1441 und Lucio101 zusammengearbeitet hat. Nun folgt also ein gemeinsamer Track mit Luvre47, für den er einen gemächlichen Beat gebastelt hat, der mit seinem Tempo und Westcoast-Vibe ein wenig an die US-amerikanische Shoreline Mafia erinnert.

Das Debütalbum von Luvre47, der zuvor bereits ganze fünf EPs veröffentlichte, erschien am 2. Februar 2022 und hört auf den Namen HERZ. Die dreizehn Album-Songs erzählen vom Aufwachsen in der Gropiusstadt, dem Durchboxen auf der Straße und von Freunden im Knast.