Mac Miller: Posthumes Album BALLOONERISM erscheint im Januar 2025

„Es ist ein Projekt, das für Malcolm von großer Bedeutung war“, sagt die Familie des Rappers.

Schon lange hatten Fans darauf gewartet, bald ist es endlich soweit. Am 17. Januar 2025 soll BALLOONERISM von Mac Miller herauskommen. Nach CIRCLES (2020) erscheint nun also bereits das zweite Studioalbum nach dem tragischen Tod des Rappers im Jahr 2018.

Endlich die offizielle Version

Millers Familie hat auf Instagram ein Statement veröffentlicht, in dem sie das schon vor zehn Jahren produzierte Werk ankündigen. „Viele von Malcolms Fans kennen BALLOONERISM, ein komplettes Album, das Malcolm um die Zeit der Veröffentlichung von Faces im Jahr 2014 kreiert hat“, steht darin. „Es ist ein Projekt, das für Malcolm von großer Bedeutung war – in dem Maße, dass er das Artwork dafür in Auftrag gab und regelmäßig Diskussionen darüber geführt wurden, wann es veröffentlicht werden sollte, obwohl letztendlich ‚GO:OD AM‘ und die nachfolgenden Alben Vorrang hatten.“

Seht hier den Instagram-Post von Mac Millers Familie:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Des Weiteren heißt es: „Wir glauben, dass das Projekt sowohl die Breite seines musikalischen Talents als auch seine Furchtlosigkeit als Künstler zeigt. In Anbetracht der Tatsache, dass inoffizielle Versionen des Albums seit Jahren im Internet kursieren und dass die Veröffentlichung von Balloonerism etwas war, das Malcolm häufig als wichtig für ihn bezeichnete, hielten wir es für angemessen, der Welt eine offizielle Version des Projekts zu präsentieren.“

Der zweite Slide des Postings beinhaltet das Albumcover. Es zeigt Millers surrealistisch gezeichnetes Gesicht in Ballonform und stammt von dem aus Delaware stammenden Künstler Alim Smith.

Teaser-Video verspricht souliges Klangbild

Auf dem YouTube-Kanal des Rappers erschien außerdem ein Teaser-Video zu BALLOONERISM. Schon am vergangenen Samstag (16. November) war der animierte Kurzfilm auf Tyler the Creators Rap-Festival „Camp Flog Gnaw“ in Los Angeles gezeigt worden.

Schaut hier in das „Balloonerism“-Video rein:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Hintergrund laufen „The Song That Changed Everything“ – auf dem mutmaßlich SZA zu hören ist – und „5 Dollar Pony Rides“. Über beide Tracks hatten Fans bereits spekuliert, dass sie auf dem Album erscheinen würden.