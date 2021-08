Foto: Getty Images for MTV, Rich Fury/MTV VMAs 2020. All rights reserved.

Mit den Worten „Wir sind zurück für Runde zwei“ kündigte Machine Gun Kelly den zweiten Teil seines Albums TICKETS TO MY DOWNFALL an. Der Rapper veröffentlichte auf Instagram einen Beitrag von sich und Travis Barker, in dem zu sehen ist, dass beide sich den Albumnamen BORN WITH HORNS tätowiert haben. Travis Barker, Mitglied der Rock-Band Blink-182, hat für das aktuelle Album TICKETS TO MY DOWNFALL bereits mit Machine Gun Kelly zusammengearbeitet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von the Blonde Don (@machinegunkelly)

Weitere Details zu dem Album gibt es nicht, weder ein Release-Datum noch eine Tracklist steht bisher fest. Da Machine Gun Kelly für Rap und Rock bekannt ist, steht nicht einmal das Genre fest, da es eine Fortsetzung des Albums zu werden scheint, könnte es erneut eine Mischung aus beidem werden. Der erste Song zum neuen Album wird am 11. August um 21 Uhr in den USA veröffentlicht, ein erstes Snippet verrät zumindest einen starken Rock-Einfluss.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von the Blonde Don (@machinegunkelly)

BORN WITH HORNS ist Machine Gun Kellys sechstes Studioalbum. Sein aktuelles Album TICKETS TO MY DOWNFALL kam in den USA auf Platz eins der Billboard 200, außerdem gewann das Album einen Billboard Music Award in der Kategorie „Top Rock Album“.