Machine Gun Kellys gestohlener Sportwagen ist wieder aufgetaucht

Der Rapper Machine Gun Kelly feierte in diesem Jahr bereits einige Erfolge. Mit seinem 2020er Album TICKETS TO MY DOWNFALL sicherte es sich lange Zeit einen Platz in den Billboard Charts. Als Belohnung für seine Siegeszüge legte sich der Musiker einen Aston Martin zu. Blöd nur: Der Sportwagen wurde dem 30-Jährigen direkt vor der eigenen Haustür in Los Angeles gestohlen. Doch so groß der Schock auch war, jetzt ist schon wieder alles gut: Die Polizei entdeckte den nicht gerade unauffälligen Schlitten in Lila etwa eine Woche später auf den Straßen LAs.

Die mysteriöse Wiederkehr des Sportwagens

Während eines gewöhnlichen Polizeieinsatzes fuhr plötzlich der vermisste Aston Martin am Polizeiauto vorbei. Die Polizist*innen waren zwar nicht in der Lage sofort die Verfolgung aufzunehmen, doch als sie später die gleiche Gegend absuchten, stießen sie erneut auf Kellys Auto. Der Wagen stand verlassen in einer Einfahrt, vom Verdächtigen keine Spur. Nach der wahrscheinlich ein oder anderen Spritztour hat dieser Machine Gun Kellys Karre zwar im unversehrten Zustand hinterlassen, jedoch auch ohne weitere Hinweise. So konnte die Polizei den Verantwortlichen schließlich nicht festnehmen.

Musical erscheint noch diesen Monat

Während sich das letzte Album TICKETS TO MY DOWNFALL in der Produktion für ein gleichnamiges Musical befindet, berichtete Kelly erst kürzlich, dass er auch 2021 gerne ein neues Werk herausbringen würde. Das Musical soll nach Kellys Aussage noch im Dezember Premiere feiern.

Und auch privat läuft es bei dem Rapper momentan ziemlich gut. Der Musiker befindet sich zum ersten Mal in Therapie, um seine Drogenprobleme in den Griff zu kriegen. Kelly sagte dazu in einem Gespräch mit Interview: „Im Moment ist meine Droge der Wahl Glück und Engagement für die Kunst.“