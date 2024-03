Nach Urteil: Oliver Pocher sagt, Fat-Comedy wollte Selfie mit ihm machen

Er soll wohl versöhnlich nach einem gemeinsamen Bild gefragt haben – für Pocher ein falsches Signal.

Das Dortmunder Amtsgericht hat ein Urteil im Streit zwischen Oliver Pocher und Fat Comedy gesprochen: Giuseppe Sumrain, so der bürgerliche Name des Rappers, der nach einem Boxkampf in der Westfalenhalle eine Ohrfeige verteilt hatte, muss Pocher wegen vorsätzlicher Körperverletzung insgesamt 1800 Euro zahlen.

„Das ist jetzt das falsche Signal“

Im gemeinsamen Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden, erzählte der umstrittene Comedian nun, was nach dem Urteil passiert sein soll. „Das Gericht hatte eine Chance, ein Zeichen zu setzten – ob man mich mag oder nicht – inwieweit man eine Person in der Öffentlichkeit ohrfeigen darf“, sagte er.

Fat Comedy soll dann direkt nach Ende des Prozesses gefragt haben, ob sie ein Selfie machen könnten. „30 Sekunden nach dem Urteil wollte er ein Selfie mit mir machen.“ Unbegeistert entgegnete Pocher ihm: „Das ist jetzt das falsche Signal“.

Unüberzeugende Entschuldigung

Während des Prozesses hat der Rapper sich entschuldigt und von einem „riesengroßen Fehler“ gesprochen. Oliver Pocher sei jedoch wenig beeindruckt von den Worten und überzeugt, dass der Anwalt der Gegenseite das Schreiben verfasst hat.

Ohrfeige für Oliver Pocher: Was war passiert?

Fat Comedy war im März 2022, ebenso wie Oliver Pocher, bei einem Boxevent gewesen und hatte den Comedian unvermittelt eine deftige Schelle verpasst. Durch den Schlag auf den Kopf riss es Pocher sogar vom Stuhl. Der Comedian war so perplex, dass er daraufhin aufsprang und den Saal verließ, um dem Rapper zu entkommen. Videos von dem Zwischenfall sind bis heute im Netz zu finden.

Kurz darauf erklärte Fat Comedy, dass der Auslöser für sein Handeln Pochers Verhalten gewesen sei, weil er ständig Witze auf Kosten anderer mache. Fat Comedy wisse aus eigener Erfahrung, wie es ist, gemobbt zu werden – und dass Mobbing gravierende Auswirkungen auf Menschen haben könne. Der Rapper sei bereits wegen seines Übergewichts gemobbt worden.