Travis Barker von Blink-182 und Kourtney Kardashian haben sich verlobt

Foto: Getty Images for MTV/ViacomCBS, Jeff Kravitz/MTV VMAs 2021. All rights reserved.

Travis Barker und Kourtney Kardashian bei den 2021 MTV Video Music Awards im Barclays Center am 12. September 2021.

Travis Barker und Kourtney Kardashian sind verlobt. Der Drummer von unter anderem Blink-182 soll am Sonntag (17. Oktober) am Strand eines Resorts in Santa Barbara um ihre Hand angehalten haben, berichtet die US-Zeitschrift „TMZ“. Kardashian postete daraufhin Fotos von dem großen Moment auf Instagram. Auf den Bildern kann man ein riesiges Herz aus Rosen erkennen, indem die beiden stehen und sich umarmen. Um sie herum sind außerdem zahlreiche Kerzen aufgestellt, hinter ihnen liegt das Meer. Kardashian versah das Foto mit der einfachen Caption „forever“.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Empfehlung der Redaktion Machine Gun Kelly kündigt neues Album BORN WITH HORNS mit neuem Sound an

Kardashian soll Barker dabei geholfen haben, seine Flugangst zu überwinden

Kourtney Kardashian und Travis Barker sollen bereits seit Jahren gut befreundet sein, sind jedoch erst seit Anfang des Jahres ein Paar. Seither zeigen sich die beiden auf Instagram schwer verliebt – der Schlagzeuger spricht seiner neuen Verlobten sogar zu, dass sie ihm dabei geholfen habe, seine Flugangst zu überwinden, unter der er seit einem schweren Flugzeugabsturz im Jahr 2008 litt. Damals stürzte ein Flugzeug nach seinem Konzert ab; er sowie Adam „DJ AM“ Goldstein waren die einzigen zwei Überlebenden von insgesamt sechs Fluggästen.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Empfehlung der Redaktion Travis Barker und Trippie Redd veröffentlichen Album NEON SHARK VS PEGASUS

Für Kardashian wird es die erste Ehe, für den Schlagzeuger die dritte

Zu dem sechsten Geburtstag von Kardashians Tochter Penelope postete sie zudem ein Video, das Barker dabei zeigte, wie er ihrer Tochter auf einem personalisierten Schlagzeug Unterricht gibt. Die 42-jährige Unternehmerin und Influencerin hat drei Kinder mit ihrem Ex-Partner Scott Disick, mit dem sie von 2005 bis 2015 liiert war. Es wird ihre erste Ehe. Der 45-jährige Schlagzeuger war bereits zweimal verheiratet und hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler.