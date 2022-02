5 große Songs von Mark Lanegan

Foto: Redferns via Getty Images, Jordi Vidal. All rights reserved.

Die Nachricht vom Tod Mark Lanegans verbreitete sich am Dienstagabend (23.02.2022) wie ein Lauffeuer – weltweit ist die Anteilnahme groß, denn der Musiker, der sich selbst bis zu seinem Lebensende immer wieder musikalisch herausforderte, war ein geschätzter Kollege in der Branche.

Neben Soloprojekten war er bis zur Auflösung im Jahr 2000 mit den Screaming Trees erfolgreich. Er jammte mit Mike McCready von Pearl Jam für Mad Season, schloss sich zwischen 2001 und 2005 den Queens of the Stone Age an und brachte 2008 als Gutter Twins mit Greg Dulli von den Afghan Whigs ein Album namens SATURNALIA heraus.

Empfehlung der Redaktion Mark Lanegan im Alter von 57 Jahren gestorben: Fragen zur Todesursache

Einen – wenn auch kleinen – Einblick in sein umfangreiches Werk soll unsere Liste geben. Wir haben fünf große Songs von Mark Lanegan herausgesucht, die seine Fans lieben.

Screaming Trees – Nearly Lost You

„Nearly Lost You“ gehört zu den bekanntesten Songs der Screaming Trees. Er ist auf dem 1992 veröffentlichten, sechsten Album “Sweet Oblivion“ zu finden, das bis dato zu den meistverkauften Platten der Band gehört.

The Mark Lanegan Band – The Gravedigger’s Song

2012 hatte Mark Lanegan nach längerer Zeit ein neues Soloalbum veröffentlicht. BLUES FUNERAL enthielt auch den Song „The Gravedigger’s Song“, der durch seinen wabernden Beat an die Zeit mit Queens of the Stone Age erinnert.

Mark Lanegan & PJ Harvey – Hit The City

Eine besonders hörenswerte Zusammenarbeit ist auch die mit PJ Harvey. Ihr Song „Hit The City“ erschien 2004 auf dem Soloalbum „Bubblegum“.

Queens of the Stone Age – Song For The Dead

Hier eine Live-Version von „Song For The Dead“, die mittlerweile durchaus als ein Stück Rockgeschichte bezeichnet werden könnte. Damals spielte Dave Grohl Schlagzeug, während Mark Lanegan den Gesangspart übernimmt.

Mark Lanegan – Apples From A Tree

„Apples From A Tree“ wurde 2020 mit seinem letzten Album STRAIGHT SONGS OF SORROW veröffentlicht. Die Tracks entstanden nach seiner Autobiografie „Sing Backwards And Weep“ und haben daher einen besonders düsteren Charakter: „We won’t meet again/In this life or anymore/I’m too far out at sea”.