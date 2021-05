Mavi Phoenix meldet sich mit neuem Song im ZDF Magazin Royale zurück

Bereits im April kehrte Mavi Phoenix nach einer mehr als einjährigen Pause mit seinem Song „Grass And The Sun“ zurück. Nun veröffentlichte er seine zweite neue Single „Nothing Good“ und trat am Freitagabend (07.05.) überraschend beim ZDF Magazin Royale auf. Mavi war bereits vor zwei Jahren zu Gast in Jan Böhmermanns Sendung. Damals wurde der Musiker noch weiblich gelesen. Nun beehrte er die Show mit seinem ersten Auftritt nach seiner Transition unter dem bürgerlichen Namen Marlon Nader. Begleitet wurde sein Auftritt vom Studio-Orchester.

Seht hier das Reel zum Auftritt auf dem Instagram-Account von Mavi Phoenix:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mavi Phoenix (@maviphoenix)

Die Riffs, die „Nothing Good“ eröffnen, erinnern stilistisch an gitarrenlastigen Pop-Punk der 2000er-Jahre. „Nothing is ever right with you, nothing is ever good with you, nothing is good enough for you“, resümiert Mavi Phoenix, bevor der Song in der Mitte eine sich dem R’n’B annähernde Wendung nimmt.

Doch nicht nur seinen neuen Auftritt teilt der Musiker auf den sozialen Medien. Nachdem Mavis Account während seiner Öffentlichkeitspause auf Eis lag, gibt es nun ein neues Foto von ihm, festgehalten von der Fotografin Teresa Mundilová:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mavi Phoenix (@maviphoenix)

Hier sehr ihr Mavi Phoenix‘ Performance von „Nothing Good“: