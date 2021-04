Mavi Phoenix veröffentlicht seine neue Single „ Grass and the Sun“ am 09.04. bei LLT Records.

Ein kalter Winter zwischen vier Wänden und Schneehagel im April – die Sehnsucht nach warmen Tagen im Park und am See liegt in der Luft. Mavi Phoenix‘ neue Single bietet die Katharsis in der Sonne nach Monaten der Kälte. Sphärische Ambient-Anklänge, zurückhaltende Percussions und eine sanfte Gitarre projizieren sofort das wohlige Gefühl, dass die ersten anhaltenden Sonnenstrahlen im Jahr auslösen. Noch nie strich ein Mavi-Phoenix-Song so sanft über die Schläfen wie „ Grass and the Sun“.

Mavi Phoenix: Ein wichtiges Vorbild für mehr Diversität in der Musikindustrie

Im Juli 2019 veröffentlichte der Rapper und Sänger sein Video „Bullet In My Heart“, in dem er erstmals öffentlich über seine Transgender-Identität sprach. Damit setzte er nicht nur ein wichtiges Statement als Vorbild für seine Fans. Der Musiker leistete durch seine Offenheit auch einen Beitrag zu mehr Diversität in der Musikindustrie.

Single in Eigenproduktion

Nach der Veröffentlichung seines Debüt-Langspielers „Boys Toys“ hat Marlon sich Zeit genommen, sich seiner Transition zu widmen sowie an neuer Musik zu arbeiten. Seine neue Single hat der Künstler komplett selbst geschrieben und produziert. „Grass and the Sun“ erscheint heute, am 09.04., beim Label LLT Records.