Ob am Einlass, als Bierverkäufer oder einfach nur besoffen auf dem Zeltplatz schlafend: Musikjournalist und Ex-Intro-Chef Daniel Koch hat in seiner 25-jährigen Karriere als passionierter Festivalgänger das Treiben auf und um den Acker schon aus den unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet.

Im Podcast „Music Sounds Better With ME“ plaudert der Branchen-Insider aus dem Nähkästchen und gewährt Einblicke hinter die Kulissen der Festivalbühnen. Nebenbei wagt er die ketzerische Frage, warum das „bärtige Wegpennkommando Kings of Leon“ eigentlich noch Headliner-Status hat. Laura Aha und Jördis Hagemeier berichten außerdem von ihrem Podcast-Panel auf dem c/o Pop und warum das Fusion-Festival unbedingt gerettet werden muss.

Kooperation

