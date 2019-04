Podcast: Lizzo erteilt uns eine Lektion in Sachen Bodypositivity

Wieso haben so viele Menschen Angst vor dem Wort „fat“? Das fragt sich die US-amerikanische Rapperin und Songwriterin Lizzo schon lange. Sie schreibt Pop-Hymnen gegen Schönheitsnormen und für Selbstachtung. Humor ist dabei ihre ultimative Waffe – obwohl der Grund dafür gar nicht lustig ist.

Laura Aha und Jördis Hagemeier sprechen im Podcast „Music Sounds Better With ME“ über Lizzos neues Album CUZ I LOVE YOU und diskutieren, warum sie die Sache mit der Bodypositivity besser drauf hat als Beyoncé in ihrer Netflix-Doku HOMECOMING. Außerdem: lustige Techno-Memes zu Notre Dame, über die man trotz aller Tragik schmunzeln darf.

