Podcast: Der Slacker-Pop von Gus Dapperton feiert die Zartheit

Blaue Haare, lackierte Fingernägel und bunte Hawaii-Hemden: Der New Yorker Sänger und Produzent Gus Dapperton beherrscht nicht nur die verträumte Slacker-Pop-Klaviatur, sondern liebt auch das Spiel mit Farben, Mode und Styles. Konventionen sind ihm dabei völlig egal – er wusste schon mit 17 genau, wer er ist.

Dass wir uns von den Millennial-Teens einiges abschauen können, beweist auch Billie Eillish mit ihrem Debütalbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? Im Podcast „Music Sounds Better With ME“ diskutieren Laura Aha und Jördis Hagemeier darüber, warum man „die Jugendlichen“ auf keinen Fall unterschätzen sollte und freuen sich, dass Hot Chip mit einer ziemlich sommerlichen Single zurück sind.

Kooperation

Abonniert „Music Sounds Better With ME“ ab sofort auf Spotify, iTunes und Deezer. Kritik und Liebesbriefe an podcast@musikexpress.de.

Checkt auch unsere Spotify-Playlist: