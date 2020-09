Im neuen Podcast „ME-Talk“ reden wir über unsere Lieblingsplatten der 70er

Der neue Musikexpress, die Ausgabe 10/2020, wartet mit einem ganz besonderen Special auf: Hinter der funkelnden Discokugel auf dem Titel versteckt sich „Das große 70er-Special: Rock vs. Disco“. Darin erfahrt Ihr „Alles über den wilden Kultur-Clash“, eine Playlist der 40 besten Songs liefern wir Euch darin (und hier weiter unten im Text) gleich mit. Wem das noch nicht genug ist: Dem neuen Heft liegt ein Buch über „Die 140 Lieblingsplatten aus den 70ern“, eine Compilation der legendären Original-Kritiken aus dem Musikexpress. Weil man über diese (und andere) Musik aber nicht nur schreiben, sondern auch sprechen sollte, haben wir genau das getan: Vorhang auf für Folge 1 unserer losen Reihe „ME-Talk“.

+++ DAS GROSSE 70er-SPECIAL IM HEFT +++ JETZT BESTELLEN: mit 140 Lieblingsplatten aus den 70ern! +++

In unserer ersten Folge reisen wir in der Zeit zurück, ins gleichermaßen mausgraue wie grellschrille Jahrzehnt der 70er. Punk und Reggae, Hardrock und Disco, Krautrock und Elektro: Hier wurden völlig neue Genres erfunden und sogleich miteinander vermengt. Als Gäste begrüßt ME-Redakteur Stephan Rehm Rozanes seinen Kollegen Jochen Overbeck, der für die neue Ausgabe des ME besagtes Buch mit den wundersamsten Original-Albumkritiken der 70er zusammengestellt hat, sowie Journalist und Buchautor Ernst Hofacker, der Anfang des Jahres mit „Die 70er. Der Sound eines Jahrzehnts“ ein Standardwerk über diese Pop-Epoche veröffentlicht hat. Also: Take A Chance on ME!

Musikexpress-Talk: Die 70er mit Ernst Hofacker, Stephan Rehm und Jochen Overbeck – hier im Stream

An dieser Stelle findest du Inhalte von Podigee Um mit Inhalten von Podigee zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Podigee aktivieren

"<script class=\"podigee-podcast-player\"

src=\"https:\/\/cdn.podigee.com\/podcast-player\/javascripts\/podigee-podcast-player.js\"

data-configuration=\"https:\/\/musikexpress-talk.podigee.io\/2-neue-episode\/embed?context=external\"><\/script>"

An dieser Stelle findest du Inhalte von Spotify Um mit Inhalten von Spotify zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"100%\" height=\"232\" allowtransparency=\"true\" frameborder=\"0\" allow=\"encrypted-media\" title=\"Spotify Embed: Die 70er mit Ernst Hofacker, Stephan Rehm und Jochen Overbeck\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed-podcast\/episode\/2ZeTtgJ4KfPDsLZPW6JvR6\"><\/iframe>"

Der Musikexpress 10/2020 – die weiteren Themen im Überblick:

Ihr habt Bock auf weitere Podcast-Folgen? Hört mal in unseren 90er-Podcast NEVER FORGET rein! Darin geht es, richtig, um die Neunziger und damit bisher unter anderem um Grunge, Alternative Rock, Eurodance, Girl- und Boygroups und Britpop. Stay tuned for more!

Unsere Playlist: Die besten Disco/Rock-Songs