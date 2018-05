Vom 13. bis zum 15. Juli 2018 findet bereits zum 21. Mal das Electro-Pop-Festival Melt in der einzigartigen Kulisse Ferropolis statt. Fest stand schon, dass Florence + The Machine sowie Fever Ray dort einen exklusiven Auftritt haben werden. Auch The xx sowie Tyler, The Creator werden wieder ein Gastspiel haben. Seit Februar steht das komplette Line-up. Und das kann sich sehen lassen.

Melt Festival 2018 – alle Acts im Überblick:

The xx |Florence + The Machine |Fever Ray| Tyler the Creator | Nina Kraviz |Mura Masa | Odesza | Jon Hopkins (Live) | Ben Klock | Modeselektor (DJ) B2B Apparat (DJ) | Cigarettes After Sex | Little Dragon | The Internet | Badbadnotgood | Princess Nokia | Modeselektor (DJ) | The Black Madonna | Rin | Mount Kimbie | Alma | Fatima Yamaha | Parcels| Fischerspooner | The Blaze | Ellen Allien | Westbam | WhoMadeWho| Amelie Lens | Sevdaliza | Andhim | Adana Twins |Adriatique | George Fitzgerald (Live) | Hundreds | IAMDDB | Rex Orange County | Tune-Yards | Erobique | Roman Flügel | Robag Wruhme | The Hacker pres. Amato (Live) | Nastia | Honey Dijon | Zhu | Kali Uchis | Anna Haleta | Answer Code Request (Live) | Antigone | Binh | Carlos Valdes | Cem | Claire Morgan | Cleveland | Coely | Cormac | DJ Seinfeld |Dana Ruh | Efdemin | Fatima Al Qadiri | Faka (Live) | Gurr | HAAi | Inga Mauer | Jayda G| Jon Hester | Junglepussy | Kedr Livanskiy | Kid Simius | Kim Ann Foxman |Klee |Kuso Gvki | Layton Giordani | La Fleur |Lanark Artefax (Live) | Leo Pol (Live) | Lucy | Marc Miroir | Mavi Phoenix | Mirella Kroes | Moscoman| Moses Sumney | Ø [Phase] (Live) | Or:la | Project Pablo | Rone | Sedef Adasi | Siriusmo | Smerz | Somewhen | Superorganism |Tijana T | Tommy Cash| Victor | Vincent Neumann | Yellow Days | Zenker Brothers

Karten für das Melt Festival gibt es auf der Festival-Homepage für 129 Euro pro Person oder als Gruppenticket für 479 Euro, ein Tagesticket kostet 69 Euro. Das Komplettpaket mit VIP-Zugang und VIP-Camping gibt es für 249 Euro – oder nichts, denn wir verlosen zwei davon!

Jetzt gewinnen: Wir verlosen 2×2 VIP-Tickets für das Melt Festival 2018

Was Ihr für die VIP-Tickets bekommt? „Dein VIP-Ticket beinhaltet den Zugang zur VIP-Area mit Blick auf die Melt Stage und zur Pre-Party, einen separaten Eingang zum Festivalgelände, Check-In über die Gästeliste, eigene und kostenfreie Sanitäranlagen und den VIP-Shuttle vom Festivalgelände zum Campingplatz und zurück, wo Du direkt neben Deinem Auto campen kannst."

