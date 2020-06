Melvins & Mudhoney: Hört hier ihre gemeinsame EP „White Lazy Boy“

Na, hättet Ihr gewusst, welche Single die in Deutschland meistverkaufte in den Neunzigern war? Tipp: „Macarena“ war es nicht.

Rockmusik und die Generation Z, das verträgt sich bekanntlich nicht so gut. Doch es gibt Ausnahmen: Ayla Tesler-Mabe hat sich schon als Teenager einen Namen als Gitarristin gemacht und spielte mit „Stranger Things“-Star Finn Wolfhard in einer Band. Hier erzählt sie, wie man den Rock retten könnte.

Über welche 10 Songs der damaligen „Crossing All Over“-Samplerreihe kann und sollte man heute noch reden? Wie erging es Ex-Liquido-Sänger und -Songschreiber Wolfgang Schrödl mit und nach seinem Welthit „Narcotic“? Und was hat „Männer sind Schweine“ von Die Ärzte damit zu tun? Antworten auf diese und weitere Fragen kriegt Ihr in Folge 2 („Alternative Rock“) von „NEVER FORGET – der 90er-Podcast“.

Das hatten wir uns anders vorgestellt. Die spanische Band Hinds wollte ihr drittes Album feiern. Und wir wollten sie dabei in Madrid besuchen. Dann legte Corona Europa lahm. Wir haben trotzdem mit ihnen gesprochen: über den ungestümen Slacker-Sound der frühen Jahre und ihren neuen, glänzenderen Pop-Rock, übers Rumreisen und Zuhausesitzen, und darüber, warum Patti Smith die coolste Frau der Welt ist. Videoanruf in einer Geisterstadt.

Mudhoney veröffentlichten kürzlich ihr 2007 erschienenes Live-Album LIVE MUD erstmals auf Bandcamp, nachdem dieses jahrelang ausschließlich als Vinyl erhältlich war. Melvins‘ King Buzzo wird im August 2020 sein Acoustic-Soloalbum GIFT OF SACRIFICE veröffentlichen. Dieses sollte ursprünglich am 15. Mai sein Release feiern, musste wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie jedoch verschoben werden.

Mit Neil Young, Fiona Apple und Co.: Wir verlosen den „Echo In The Canyon“-Soundtrack auf Vinyl