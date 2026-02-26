mgk in Köln: Das erwartet euch bei der „Lost Americana Tour“

Wer eröffnet das Konzert? Welche Songs spielt mgk in Köln? Ticketinfos, Anfahrtstipps zur LANXESS Arena und mehr hier.

Er ist gerade auf seiner „Lost Americana Tour“ unterwegs und tritt in drei deutschen Städten auf. Am 2. März wird mgk seinen letzten Auftritt der Tour in Deutschland in Köln performen. Hier bekommt ihr schon mal alle wichtigen Infos zu dem Gig.

Tickets: Preise und Verfügbarkeit

Es sind noch Sitzplätze ab 48,50 € und Stehplätze ab 83 € auf Ticketmaster und an den bekannten Vorverkaufsstellen verfügbar.

Zeiten: Wann geht’s los?

Der Einlass startet ab 19.00 Uhr. Um 20.00 Uhr ist offizieller Konzertstart, und der Supportact wird erst mal Stimmung machen. Gegen 21.00 Uhr könnt ihr dann mgk auf der Bühne erwarten. Seine Show wird rund anderthalb Stunden andauern.

Support: Wer ist mit dabei?

Julia Wolf wird mgk in Köln, wie auch schon in Berlin und Hamburg, unterstützen. Sie ist eine aufstrebende Alternative-Pop-Sängerin, die zusammen mit mgk bereits ein Cover von „Iris“ von den Goo Goo Dolls veröffentlicht hat, das sie vermutlich auch auf Tour live performen werden. Außerdem bringt sie natürlich noch eine Menge ihrer Solo-Songs mit.

Venue-Adresse: Wo findet es statt?

Das Konzert findet in der LANXESS Arena statt. Die Adresse lautet: Willy-Brandt-Platz, 50679 Köln, Deutschland.

Anfahrt

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Wenn auf den Eintrittskarten vermerkt, gelten die Tickets ebenfalls als Fahrscheine für den Abend – ab vier Stunden vor dem Konzert bis Betriebsschluss. Die LANXESS Arena befindet sich an den Stationen Bahnhof Deutz/Messe, Köln-Deutz sowie Deutz-Kalker Bad und wird von den Straßenbahn-Linien 1, 3, 4 und 9 sowie den Buslinien 150, 153, 156, 250 und 260 angefahren.

Anreise mit dem Auto – aus Richtung Düsseldorf, Oberhausen, Dortmund: Ab Autobahnkreuz Leverkusen auf die A 3 in Richtung Frankfurt, bis zum Autobahnkreuz Köln-Ost, auf die Stadtautobahn B 55 in Richtung Köln-Zentrum, bis zur Abfahrt LANXESS arena. Der Ausschilderung folgen.

Aus Richtung Olpe, Siegen: A 4 bzw. Stadtautobahn B 55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt LANXESS arena. Der Ausschilderung folgen.

Aus Richtung Frankfurt: A 3 bis Autobahndreieck Heumar, auf A 4 in Richtung Aachen bis Autobahnkreuz Gremberg, auf die A 559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Aus Richtung Bonn, Flughafen Köln/Bonn: A 559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende.

Aus Richtung Aachen, Koblenz, Euskirchen: Ab Autobahnkreuz Köln-West auf die A 4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis Autobahnkreuz Gremberg, auf die A 559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Aus Richtung Krefeld, Neuss: A 57 bis Autobahnende, dann B 55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis Abfahrt LANXESS Arena.

Parken

Die Parkhäuser P1 bis P4 sind an der Arena ausgeschildert. Die Parkgebühr beträgt 1,30 € pro Stunde und muss an den Kassenautomaten bezahlt werden. Es ist auch möglich, vorab online einen „Arena-Tarif“ von 4,50 € zu shoppen und so Wartezeiten an den Kassenautomaten nach dem Konzert zu umgehen.

Infos zur Barrierefreiheit

Die Arena stellt extra Schwerbehindertenparkplätze zur Verfügung. Diese befinden sich im Parkhaus P3. Von dort kommt man mit einem Aufzug auf jede der vier Ebenen der LANXESS Arena. Auf allen Ebenen sind ebenfalls behindertengerechte Toiletten und Waschräume zu finden.

Setlist: Auf welche Songs darf man sich freuen?

In Berlin hat mgk die Songs gespielt – in Köln ist daher diese Setlist zu erwarten:

outlaw overture

starman

dont wait run fast

maybe / Wild Boy / El Diablo

Till I Die (teils)

ay!

more than life (teils)

F*CK YOU, GOODBYE (The-Kid -LAROI-Cover)

goddamn

I Think I’m OKAY

title track

drunk face

bloody valentine

forget me too

Who I Was (NF cover)

times of my life

love race / Wonderwall / 27 (Akustik-Medley)

Candy

Iris (Goo Goo Dolls cover) (mit Julia Wolf)

treading water

DAYWALKER

concert for aliens

my ex’s best friend

jawbreaker

nothing inside

twin flame

play this when i’m gone

papercuts

Lonely Road

cliché

sweet coraline

vampire diaries

Das gibt es noch zu beachten

Wir empfehlen euch, etwas früher vor Ort zu sein – besonders mit einem Stehplatzticket, um einen guten Platz zu bekommen. Je nach Venue ist unterschiedlich geregelt, wie groß Taschen und Gepäckstücke sein dürfen.