Sind MGK und Sidney Sweeney ein Paar?

Machine Gun Kelly (MGK) war zu Besuch in Andy Cohens’ Show „Watch What Happens Live“ und reagierte auf Gerüchte über ihn und Sidney Sweeney.

Vergangenen Sonntag adressierte Andy Cohen die anhaltenden Gerüchte über eine potentielle Beziehung zwischen Machine Gun Kelly und der derzeit kontrovers diskutierten Schauspielerin Sydney Sweeney in seiner Show „Watch What Happens Live“.

Die Spekulationen über eine Romanze zwischen MGK und Sweeney begannen bereits im Mai, nachdem ein Video von der Eröffnung des „Palm Tree Beach Clubs“ in Las Vegas veröffentlicht wurde. Darin wirkten die beiden sehr vertraut, umarmten sich eng und führten scheinbar intensive Gespräche. Zu diesem Zeitpunkt war Sweeney frisch von ihrem Verlobten Jonathan Davino getrennt.

Vertraute Begegnung in Las Vegas sorgt für Spekulationen

Cohen fragte, ob zwischen den beiden mehr als nur eine Freundschaft bestehe, letztlich sei auch der Sänger und Rapper zu diesem Zeitpunkt frisch von seiner Verlobten Megan Fox getrennt gewesen. MGK reagierte schnell und trocken: „Halt die Klappe, Mann“ — das Publikum lachte und damit schien sich die Situation auch erledigt zu haben.

MGK befindet sich derzeit in einer persönlichen Umbruchphase. Er und seine Ex-Verlobte Megan Fox, mit der er im März dieses Jahres seine Tochter Saga bekam, hätten eine turbulente Zeit hinter sich. Medienberichten zufolge belasteten Untreuevorwürfe und private Schwierigkeiten ihre Beziehung stark. In seinem neuen Album „Lost Americana“ (2025) verarbeite MGK diese Erlebnisse, besonders in seinem Song „Treading Water“. Darin thematisiert er seine Fehler, die Herausforderungen des Vaterseins und seinen Wunsch, als Mensch besser zu werden. Bei „Watch What Happens Live“ betonte er, dass ihn vor allem der Wunsch antreibe, für seine Tochter ein besseres Vorbild zu sein und für sie Verantwortung zu übernehmen.

Ob MGK und Sydney Sweeney tatsächlich ein Paar sind, bleibt demnach weiterhin nicht mehr als ein Gerücht.