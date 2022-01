Machine Gun Kelly und Megan Fox: Blutiger Vampirkuss zur Verlobung am Traumstrand

Foto: Getty Images for iHeartMedia, (C)Kevin Mazur. All rights reserved.

Sie sind das Hollywood-Krawall-Traumpaar Nummer Eins: Machine Gun Kelly (MGK) und Megan Fox. Im März 2020 hatten sie sich am Set des Thrillers „Midnight in the Switchgrass“ kennengelernt. Beim Dreh von Kellys Video „Bloody Valentine“ funkte es dann heftig. Seitdem spricht der US-Boulevard gerne von einer „whirlwind romance“. Nun haben sie sich in Puerto Rico standesgemäß verlobt.

In bester Instagram-Umgebung des Spa Botánico des Ritz Carlton schossen sie am Dorado Beach ein durchaus professionelles Video ihrer eigenwilligen Antrags-Zeremonie. Die Ortswahl ist natürlich kein Zufall, sondern ein mit Erinnerungen besetzter „magischer Platz unter dem Banyan-Baum“.

Das Material zeigt, wie MGK vor Fox auf die Knie geht und sie freudig verblüfft die Hand vor das Gesicht schlägt. Es folgt ein ritterliches Anstecken des Verlobungsringes. Eine Romantikshow wie aus dem Bilderbuch. Doch damit nicht genug.

„Und dann haben wir unser Blut getrunken“, schreibt Fox in ihrem Insta-Beitrag. Bislang sei es eine Beziehung gewesen, die ihnen viel Arbeit und Opfer abverlangt hätte. Fox war zuvor mit dem Schauspieler Brian Austin Green verheiratet. Eine Beziehung, die mit einem Trennungs-Drama endete.

„Wir sind gemeinsam durch die Hölle gegangen. Haben aber mehr gelacht, als ich mir es je hätte vorstellen können. Und dann fragte er mich, ob ich ihn heiraten wolle“, so Fox. „Sie hat Ja gesagt“ postete kürzer angebunden MGK und veröffentlichte im 30-Sekunden-Filmchen Kniefall, Kuss und den Smaragd-Klunker am Finger der Angebeteten. Wir warten auf die Hochzeit auf Schloss Neuschwanstein …