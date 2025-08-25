Millie Bobby Brown mit Baby gesichtet: So geht’s der Familie

Enjoy the Silence: 9 Fakten über die Stille in der Musik

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi haben im Sommer ein kleines Mädchen adoptiert. Das gaben die Schauspielerin und Sohn der Rocklegende Jon Bon Jovi Mitte August auf Instagram bekannt. „Diesen Sommer haben wir unser kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind mehr als aufgeregt, in dieses wundervolle nächste Kapitel als Eltern gleichermaßen in Frieden und im Privaten zu beginnen“, schrieben sie und endeten mit: „Und dann waren es drei“.

Jetzt haben sich die frisch gebackenen Eltern erstmalig mit ihrem Kind in der Öffentlichkeit gezeigt. Fotos vom Trip zirkulieren bereits im Internet.

Familienausflug in Manhattan: Shopping zu dritt auf der Prince Street

Seit der Adoption war die junge Familie in den Hamptons unterwegs, bis sie vor Kurzem in Manhatten beim Shopping zu dritt auf der Prince Street gesehen wurden. Ein Paparazzi belagerte die jungen Eltern, die sich jedoch überhaupt nicht stören ließen und lediglich den Sichtschutz am Kinderwagen hinunterzogen, damit wenigstens ihre Tochter von den Kameras geschützt ist.

Bilder vom Einkaufen als Familie gibt es zum Beispiel hier zu begutachten.

Paparazzi-Bilder: Schutz der Privatsphäre für das Adoptivkind

Auch dank der Paparazzi-Bilder nachvollziehbar: Später besuchten die drei ein Café und bummelten danach durch die Boutiquen von Manhattan. Unter anderem wurden die beiden bei Louis Vuitton gesichtet, während ihre Tochter im Kinderwagen schlief.

Und dennoch: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi machen deutlich, dass sie ihre Tochter so gut wie möglich vor der Öffentlichkeit schützen möchten.

Vom Hochzeitsglück in die Elternzeit: Brown und Bongiovi privat

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi haben im Sommer 2024 geheiratet. Im Frühjahr darauf erzählte die Schauspielerin in einem Podcast mit Jason Bateman, Sean P. Hayes und Will Arnett von ihrem Kinderwunsch. Ihre Eltern seien ebenfalls jung gewesen, als sie ihr erstes Kind bekamen. „Ich will wirklich eine große Familie. Ich bin eins von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft“, so die 21-Jährige.

Das frisch verheiratete Paar hat nun mit der Adoption seiner Tochter den ersten Schritt in Richtung Familienplanung gemacht. Ob weitere Kinder folgen, bleibt abzuwarten – Millie Bobby Brown hat aber somit deutlich gemacht, dass sie eine größere Familie anstrebt.