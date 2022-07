MTV VMAs 2022: Diese Künstler*innen sind nominiert

Am 29. August finden wieder die MTV Video Music Awards statt. Lil Nas X, Jack Harlow und Kendrick Lamar sind aktuell mit sieben Nominierungen in Führung – Doja Cat und Harry Styles liegen mit sechs Nominierungen knapp dahinter. Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift und The Weeknd erhielten jeweils fünf Nominierungen. Bislang ist die südkoreanische Band BTS die am häufigsten nominierte Gruppe.

Video des Jahres

Zum ersten Mal in der ganzen Geschichte der Show erhöhte MTV die Zahl der Nominierten für den wichtigsten Preis, das Video des Jahres, auf sieben Nominierungen. Außerdem gibt es die sieben Nominierungen auch für den Künstler des Jahres, die beste Zusammenarbeit und „das beste Alternative-Video“.

Im letzten Jahr präsentierten Lil Nas X und Jack Harlow ihren gemeinsamen Song „Industry Baby“. Das Video ist in sechs Kategorien nominiert. Sollte Lil Nas X gewinnen, so wäre er der erste Künstler, dessen Video zweimal in Folge ausgezeichnet wurde.

Dieser steht in Konkurrenz mit Taylor Swift und ihrem Musikvideo zu dem Track „All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)“. Swift gewann bereits zwei Mal in dieser Kategorie: Zum einen mit „Bad Blood“, zum anderen mit „You Need to Calm Down“. Sollte sie mit ihrem Song gewinnen, wäre sie die erste dreifache Gewinnerin.

Weitere Künstler*innen, die für das Video des Jahres nominiert wurden, sind Doja Cat mit „Woman“, Drake, Future und Young Thug mit „Way 2 Sexy“ , Ed Sheeran mit „Shivers“, Harry Styles mit „As It Was“ und Olivia Rodrigo mit „brutal“.

Künstler*in und Song des Jahres

Die Kategorie Künstler*in des Jahres wurde zum ersten Mal 2017 eingeführt. Hierbei gewann Ed Sheeran, der auch in diesem Jahr wieder qualifiziert ist. Als Künstler des Jahres 2022 wurde Bad Bunny als erster Latino-Künstler auserwählt. Im vorherigen Jahr gewann Camilla Cabello in dieser Kategorie. Weitere Nominierten für den Künstler des Jahres sind Drake, Harry Styles, Jack Harlow, Lil Nas X und Lizzo.

Elton John ist mit seinem Song „Cold Heart (PNAU Remix)“, den er zusammen mit Dua Lipa produzierte, für den Song des Jahres nominiert. Die anderen Nominierten in dieser Kategorie sind Adele mit „Easy on Me“, Billie Eilish mit „Happier Than Ever“, Doja Cat mit „Woman“, Lizzo mit „About Damn Time“ und The Kid LAROI und Justin Bieber mit „Stay“.

Bestes Langfilmvideo

Madonna, die mit 20 Preisen nach Beyoncé die meistausgezeichnete Künstlerin in der Geschichte von MTV ist, ist mit „MADAME X“ in der neuen Kategorie „Best Longform Video“ nominiert. Damit ist sie die einzige Künstlerin, die in jedem der ersten fünf Jahrzehnte der VMAs (1980er bis 2020er Jahre) nominiert wurde. Die anderen Nominierten für das beste Langfilmvideo sind Billie Eilish mit „Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles“, die Foo Fighters mit „Studio 666“, Kacey Musgraves mit „star-crossed“, Olivia Rodrigos mit „driving home 2 u“ und Taylor Swift mit „All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)“.

MTV VMAs 2022: Livestream

Die VMAs 2022 finden am Sonntag, dem 28. August, im Prudential Center in Newark, New Jersey statt, dort, wo sie bereits vor drei Jahren zum ersten Mal stattfand. Ab dem 2. August können die Fans unter vote.mtv.com für ihre Favoriten in 22 geschlechtsneutralen Kategorien abstimmen. Die Abstimmung endet am 19. August.

Hier findet ihr eine Übersicht mit den Nominierungen für jede Kategorie:

Video des Jahres

Doja Cat – „Woman“ – Kemosabe Records / RCA Records

Drake ft. Future & Young Thug – „Way 2 Sexy“ – OVO/Republic

Ed Sheeran – „Shivers“ – Atlantic Records

Harry Styles – „As It Was“ – Columbia Records

Lil Nas X, Jack Harlow – „Industry Baby“ – Columbia Records

Olivia Rodrigo – „brutal“ – Geffen Records

Taylor Swift – „All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)“ – Republic Records

Künstler*in des Jahres

Bad Bunny – Rimas Entertainment

Drake – OVO/Republic

Ed Sheeran – Atlantic Records

Harry Styles – Columbia Records

Jack Harlow – Generation Now / Atlantic Records

Lil Nas X – Columbia Records

Lizzo – Atlantic Records