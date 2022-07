Olivia Rodrigo holt Natalie Imbruglia für „Torn“ auf die Bühne

Wenn man in turbulenten Zeiten lebt, verklärt man gerne die Vergangenheit. Kein Wunder also, dass die 90er schon lange ganz unironisch wieder gefeiert werden. Auch musikalisch. So holte sich Pop-Star Olivia Rodrigo, während des vorletzten Konzertes ihrer Welt-Tournee, Natalie Imbruglia auf die Bühne. Gemeinsam sang man im Hammersmith Apollo dann „Torn“.

Olivia Rodrigo überraschte ihre Fans in der Vergangenheit bereits mit Gästen wie Avril Lavigne, Alanis Morissette und Lily Allen. Hier das Video vom „Torn“-Duett:

Olivia Rodrigo scheut auch vor politischen Aussagen nicht zurück. Als Antwort auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in den Vereinigten Staaten, das Abtreibungsrecht zu kippen, fand sie klare Worte. Gemeinsam mit Lily Allen sang sie „Fuck You“– den 2009er-Hit der Britin.

„Ich möchte diesen Song den fünf Mitgliedern des Obersten Gerichtshofes widmen. Sie haben uns gezeigt, dass sie schlußendlich einen Scheiß auf Freiheit geben“, sagte Rodrigo. Danach zählte sie die Namen der Richter*innen auf und rief: „Wir hassen euch“.

@oliviarodrigo & lily allen i absolutely fucking adore you. thank you for standing up for our rights. ur such a bad bitch ily <3 pic.twitter.com/9xYPaBvqZV

— lex misses liv 💜 (@swiftrighoe) June 25, 2022